Strabs seit drei Jahren abgeschafft – und wie geht es weiter?

Die Kartäuserstraße in Volkach im Landkreis Kitzingen: Fast zwei Jahre lang wurde die Straße in dem unterfränkischen Wein-Ort ausgebaut. Heute sieht hier alles picobello aus: frisch geteert, teilweise gepflastert, ein breiter Bürgersteig. Für Anwohner Thomas Leipold allerdings nach wie vor kein Grund zur Freude: 10.000 Euro musste er zum Straßenausbau beitragen. Nachdem Leipold das Geld angezahlt hatte, wurde der sogenannte Straßenausbaubeitrag in Bayern zum 1. Januar 2018 abgeschafft.

Anwohner empfanden Zahlungen als ungerecht

Dass er nochmal zur Kasse gebeten wurde, findet Leipold nicht fair: "Wir hatten so gesehen sogar Glück, weil wir nur die Hälfte zahlen mussten. Aber ich habe immer gesagt: Wieso brauchen wir überhaupt eine neue Straße?" Mit dieser Auffassung war und ist Leipold nicht allein. Deshalb beschloss die Bayerische Staatsregierung, einen Fonds einzurichten, um einigen Betroffenen ihre Zahlungen zu erstatten.

Freistaat stellt 50 Millionen Euro für Rückzahlungen bereit

50 Millionen Euro sind im Topf – das wird aber nicht für alle 14.500 Antragsteller reichen, sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Teilweise hat die eine Straßenseite den Bescheid noch bekommen, die andere nicht. Das ist ungerecht und führt dann zu besonderen Härten, für die wir diesen Härtefallfonds eingerichtet haben." Per Antrag konnten Anwohner, die bestimmten Kriterien entsprachen, ihren Straßenausbaubeitrag bis zum 31.12.2019 zurückfordern. Eine Härtefallkommission entscheidet über die Anträge.

Arbeit der Härtefallkommission verzögert sich stark

Doch bevor auch nur ein Antrag geprüft werden konnte, vergingen vier Monate. Grund dafür waren zahllose unvollständige Anträge, erklärt Heinz Fischer-Heidlberger, der der fünfköpfigen Kommission vorsitzt: "Die Kommission kann erst dann entscheiden, wenn die Anträge vollständig sind, also alle geforderten Unterlagen vorliegen." 14.500 Anträge müssen geprüft werden. Und erst, wenn alle Anträge komplett eingegangen sind, kann die Kommission mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen: Die Antragsteller auf systemische Härte prüfen.

Thomas Leipold und seine Frau aus Astheim erfüllen die Voraussetzungen, um als Härtefall zu gelten. Sie haben ihren Zahlungsbescheid bis drei Jahre vor Abschaffung der Strabs bekommen, mussten mehr als 2.000 Euro zahlen und haben gleichzeitig nicht mehr als 200.000 Euro verdient.

Gut für Anwohner – schlecht für Kommune?

Seit drei Jahren muss also kein Anwohner in Bayern mehr den Ausbau der Straße vor der eigenen Haustür mitbezahlen. Gut für die Anwohner – schlecht für die Kommune. Zwar springt der Freistaat hier pauschal mit 150 Millionen Euro in die Bresche – aber wie lange noch, befürchtet Friedel Heckenlauer, CSU-Bürgermeister im unterfränkischen Stadtlauringen: "Natürlich ist der Fehlbetrag momentan noch klein. Da geht es jährlich um etwa 5.000 bis 6.000 Euro. Ich muss aber auch nach vorne denken." Den Straßenausbau hintan stellen sei keine Option.

"Da komme ich als Bürgermeister in einen Konflikt: Ich habe erstens die Verantwortung für die Gemeinde und muss zweitens Entwicklungsstrategien haben. Wir können den Schritt des Verzichts nicht gehen! Ich kann ja nicht die Entwicklung meiner Gemeinde aufs Spiel setzen, nur weil man im Freistaat so eine Entscheidung getroffen hat." Bürgermeister Friedel Heckenlauer, Stadtlauringen (CSU)

Denn ohne Investitionen in die Kommune, seien die Bürger nicht zufrieden und würden schlimmstenfalls wegziehen. Ungerecht findet er, dass seit Abschaffung der Strabs jede Kommune eine Pauschale für den Straßenausbau vom Freistaat bekommt.

Maßgebliche Unterschiede zwischen Nord- und Südbayern

Dabei gebe es maßgebliche Unterschiede: "In Niederbayern etwa haben bis 2018 weniger als die Hälfte der Kommunen Beiträge von den Anwohnern erhoben. In Unterfranken waren es dagegen 97 Prozent", erklärt Thorsten Schwab, CSU-Landtagsabgeordneter aus dem Stimmkreis Main-Spessart. "Die unterfränkischen Gemeinden werden den Straßenausbaubeiträgen also nachtrauern."

Aiwanger nach wie vor überzeugt

Und Hubert Aiwanger befürchtet sogar, dass Kommunen hier und da andere Wege suchen, um den Straßenausbau besser finanzieren zu können: "Wir müssen aufpassen, dass nicht andere Dinge wieder eingeführt werden, die den Bürgern zur Last fallen. Da stehen Überlegungen im Raum, etwa die Baulandsteuer wieder einzuführen."