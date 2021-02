"Strabs": Druck auf Härtefallkommission wächst

Alfred Hirmer aus Bruck in der Oberpfalz wartet auf Geld. Der Rentner hat kurz vor der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 01. Januar 2018 fast 7.000 Euro für die Ausbesserung der Straße vor seinem Grundstück zahlen müssen. Geld, das er vom Staat zurückerstattet haben möchte. Hirmer ist darauf angewiesen, laut Statistik fällt er unter die Armutsgrenze.

Hirmer: "Zeitspiel oder Schikane?"

Im Oktober 2019 hatte Hirmer seinen Härtefall-Antrag gestellt. "Ich dachte, ich kann meine Frau und meine Kinder zu Weihnachten damit überraschen, dass ich das Geld zurückbekomme", sagt er. Doch daraus wurde nichts. Erst im Februar 2020, vier Monate später, kommt Post von der Härtefall-Kommission aus Unterfranken: Die Eingangsbestätigung des Antrags. Der Rentner versteht die Welt nicht mehr: "Ist das ein Zeitspiel oder eine Schikane?"

SPD: "Größtes Bürokratiemonster Bayerns"

Als größtes Bürokratiemonster, das Bayern je gesehen hat, bezeichnet der kommunalpolitische Sprecher der SPD im bayerischen Landtag, Klaus Adelt, die Strabs-Härtefallkommission. Sein Vorwurf: Die Staatsregierung habe den Bürgerinnen und Bürgern falsche Versprechungen gemacht. Drei Jahre, nachdem der Anspruch entstanden sei, hätten die Betroffenen zum ersten Mal die Möglichkeit, überhaupt an Geld zu kommen. "Man sehe und staune", kommentiert Adelt.

Schwammiges Gesetz und fehlende Mittel

Ob alle Härten am Ende auch tatsächlich ausgeglichen werden können, ist für Adelt mehr als fraglich. Die Staatsregierung hat dafür Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro eingeplant. Die Rückforderungen der Antragsteller liegen bei mehr als 150 Millionen Euro. Für den Oppositionspolitiker steht fest: "Die Leute werden in die Röhre schauen, das ist ganz großer Murks!"

Murks ist laut Johannes Becher von den Grünen, auch das für den Härteausgleich geschaffene Gesetz der Staatsregierung (Art. 19a KAG). Es fehle an klaren Kriterien, was überhaupt als Härtefall zähle, so der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsgrünen. Auf seine Nachfrage, was denn zum Beispiel eine sogenannte "systemische Härte" sei, bekam Becher von der Kommission die Antwort: "Das wissen wir auch nicht". Die Söder-Regierung müsse dringend nachbessern.

Inhaltliche Prüfung noch nicht begonnen

"Im Grunde ist da das Kind wirklich schon in den Brunnen gefallen", sagt Grünen-Politiker Becher. Man sehe sich zuerst die Anträge an und lege hinterher die Kriterien fest. "Da kann am Ende nichts Gescheites rauskommen!", so Becher. "Aber CSU und Freie Wähler wollen das einfach so durchziehen".

Momentan überprüft die Härtefallkommission die Anträge noch auf Vollständigkeit, dabei sollte sie laut Staatsregierung bereits nach Ablauf der Antragsfrist ab 1. Januar 2020 über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel entscheiden.

Innenministerium: Antragsteller Grund für Verzögerung

Aus dem Innenministerium heißt es zu der schleppenden Bearbeitung: "Der bisherige Zeitbedarf resultiert maßgeblich aus der Mitwirkungsbereitschaft der Antragsteller." Nicht alle seien mitwirkungsbereit. Auch bei Alfred Hirmer aus der Oberpfalz fehlen noch Unterlagen zum Antrag. Er muss Kontoauszüge und einen Grundbuchauszug nachreichen, bis Anfang März. Das Schreiben der Härtefallkommission lag Anfang Februar 2021, ein ganzes Jahr nach der Eingangsbestätigung, im Briefkasten des Rentners.

Man habe den Verwaltungsablauf nicht im Griff, sagt Grünen-Politiker Becher. Das Argument der nicht vollständigen Anträge lässt er daher nur zum Teil gelten: "Das ist ein ganz normales Verwaltungsverfahren, das dauert doch nicht über ein Jahr. Man muss halt mal ordentlich arbeiten. Inzwischen hat die Kommission 21 Vollzeitstellen."

Freie Wähler zeigen sich ebenfalls verärgert

Die Freien Wähler, Koalitionspartner der CSU und Initiator der Abschaffung und des Ausgleichs der Straßenausbaubeiträge, glauben: Ausmaß und Verwaltungsaufwand wurden unterschätzt. Man sei ebenfalls verärgert über die Verzögerung, sagt Joachim Hanisch.

Der kommunalpolitische Sprecher der Freie-Wähler-Landtagsfraktion erklärt: "Das liegt auch an der Gewaltenteilung. Wir entscheiden, wie es gemacht wird, wir stellen das Geld zur Verfügung, aber die Exekutive sind andere, an die können wir nur appellieren, die können wir bitten." Und das tut Hanisch dann auch: Die Härtefallkommission müsse "jetzt wirklich Gas" geben, damit das Geld noch in diesem Jahr an die Betroffenen fließen könne.

Rentner Alfred Hirmer fragt sich unterdessen, ob er auch bei seinen nachgereichten Unterlagen wieder erstmal vier Monate auf die Eingangsbestätigung warten muss. "Politische Verzögerungstaktik", meint er und fügt hinzu: "Momentan rechne ich mit überhaupt nichts mehr."