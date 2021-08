Storchenrekord in Bayern: LBV meldet mehr als 800 Brutpaare

Sie nisten auf Kirchtürmen und Schloten, kreisen über Städten und Dörfern oder staksen elegant über die Wiesen im Freistaat: Störche sind aus der Landschaft in Bayern nicht mehr wegzudenken. In manchen Orten, wie etwa dem mittelfränkischen Uehlfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim), leben gleich mehrere Storchenpaare auf einmal.

In diesem Jahr seien bereits mehr als 800 besetzte Storchennester erfasst worden, teilt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) aus Hilpoltstein mit. Demnach sind insgesamt mehr als 100 Neuansiedlungen gemeldet worden, vor allem in Schwaben und Mittelfranken. Auch bei Nestern, zu denen bislang keine Daten gemeldet wurden, gehen die Sachverständigen des LBV davon aus, dass sie besetzt sind.

Weißstörche in Bayern: LBV geht von gutem Bruterfolg aus

Oftmals wüssten Anwohner oder Hausbesitzer nicht, dass der Bestand der Weißstörche in Bayern erfasst wird, so Weißstorch-Expertin Oda Wieding vom LBV. Die Vogelschützer gehen für Nordbayern von einem guten Bruterfolg in diesem Jahr aus. Im Voralpenraum habe sich allerdings das Wetter bemerkbar gemacht, so dass an vielen Storchennestern nur ein Junges überlebt habe.

Störche verabschieden sich ab Mitte August

"Langanhaltende Regenschauer führten hier zu nassem und entsprechend schwerem Gefieder und behinderten die Altvögel bei der Nahrungssuche", sagt die LBV-Weißstorchexpertin. Insgesamt seien die Verluste weniger schlimm ausgefallen als befürchtet. Die Naturschützerin geht daher von einer "durchschnittlichen Zahl an flügge gewordenen Jungstörchen" aus. Der LBV weist darauf hin, dass die bayerischen Weißstörche ab Mitte August in den Süden fliegen.

Störche können live im Internet verfolgt werden

Aktuell sammelten sich die Tiere in Gruppen von bis zu 180 Vögeln. Ihre Flugrouten können auf der Internetseite des LBV live verfolgt werden: Seit 2014 erhalten Jungstörche im Satelliten-Telemetrie-Projekt kleine GPS-Sender, um weitere Informationen über die Nahrungsflächensituation im Brutgebiet, Zugrouten sowie Gefährdungsfaktoren auf dem Zug und im Winterquartier zu erhalten. Heuer konnten laut LBV vier neue Jungstörche mit einem Sender ausgestattet werden.