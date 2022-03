Storchenpaar bezieht sanierten Horst in Rehau

Im Angergässchen in Rehau kann schon mal ein schwarz-weißer Vogel mit enormer Flügelspannweite wenige Meter über den Köpfen der Menschen oder über die Autos dahingleiten. Angergässchen lautet nämlich die Adresse des Storchenpaares, das seit März wieder den Horst auf einem stillgelegten Fabrikschlot bezogen hat – seit 1975 dient der schlanke, etwa 20 Meter hohe Kamin fast jedes Jahr als beliebte Storchenresidenz.

Storchenkämpfe im Himmel über Rehau

Die Rehauer haben "ihre" Störche in diesem Frühjahr mit mehr Spannung erwartet als sonst, denn ihr in die Jahre gekommener Horst hat sich über den Winter sehr verändert. "Der Schlot war bröckelig geworden, die Auflage war nicht mehr sicher und der Boden durchgebrochen", sagt der 1. Bürgermeister Michael Abraham (CSU) und blickt hinauf zum neuen Horst, in dem einer der Störche gerade an den Zweigen zupft. Etwa 10.000 Euro hat die Stadt investiert, um ihren geflügelten Glücksbringern ein sicheres und artgerechtes Domizil zu schaffen. Zwei Störchen hat es offenbar sofort zugesagt. Sie sind Anfang März wenige Tage nacheinander gelandet und haben den Horst seitdem nach ihrem Geschmack eingerichtet und gegen feindliche Übernahmen anderer Störche verteidigt. Von solchen und ähnlichen Beobachtungen erfährt der Rehauer Vogel-Experte Siegfried Hösch häufig von aufgeregten Bürgern am Telefon.

Ein Adventskranz für den Storchennachwuchs

Im Herbst 2021 holten Mitarbeiter des Rehauer Bauhofs das alte Storchennest vom Kamin. "Das wog sicherlich mehr als 100 Kilogramm", sagt Siegfried Hösch. Unter seiner fachkundigen Anleitung entstand der neue Horst. Die Basis ist aus Edelstahl. Darauf wurde "wie ein Adventskranz", Hösch formt mit den Armen einen Kreis, aus Ästen ein Rand geflochten und mit Draht umwickelt. "Damit die Kleinen nicht rausfallen bei ihren ersten Flugübungen". Die Bauhof-Mitarbeiter polsterten den Boden noch mit Ästen, Moos und Holzstückchen aus. Der Schlot erhielt einen stabilisierenden Putz und eine Art Deckel aus Edelstahl. Obendrauf und in schwindelnder Höhe wurde dann der von Menschenhand gefertigte Horst geschraubt. Mit der Landung des ersten Storchs war den Rehauern klar: Der Aufwand hat sich gelohnt. Nun hofft die Stadt auf gefiederten Nachwuchs. Beobachten kann jeder das Treiben im Horst über die Storchen-Webcam der Stadt Rehau.