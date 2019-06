Storchennest von Ramspauer Kirche geräumt

Ein Storchennest ist am Donnerstag in Ramspau bei Regenstauf (Lkr. Regensburg) vom Kirchendach geräumt worden - offenbar im Auftrag der örtlichen Kirchenverwaltung. Das teilte die Polizei auf BR-Anfrage mit. Demnach benutzten die Arbeiter eine Hebebühne, um das Nest zu entfernen.

Naturschutzbehörde ist eingeschaltet

Die Naturschutzbehörde habe den Fall am Vormittag bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten an der Kirche ankamen, sei das Storchennest aber bereits am Boden gelegen, die Störche waren nicht mehr vor Ort. Ob sich Eier in dem Storchennest befanden, konnte die Polizei nicht sagen.

Noch ist völlig unklar, warum das Nest ohne Absprache mit dem Landratsamt angetastet wurde. Etliche Mitarbeiter der Naturschutzbehörde aus Regensburg waren vor Ort und haben laut Polizei die weitere Untersuchung des Falls übernommen. Die Verantwortlichen der Pfarrgemende müssten sich jetzt mit dem Landratsamt auseinandersetzen. Bislang sei keine Anzeige erstattet worden.