Storchen-Drillinge in Wipfeld begeistern Naturschützer

Die Vogelschützer in Wipfeld im Landkreis Schweinfurt und die Untere Naturschutzbehörde (UNB) am Landratsamt Schweinfurt haben derzeit Grund zur Freude. Denn der Landkreis erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Weißstörchen. Gleich mehrere Storchenpaare verbringen derzeit den Sommer hier. Eines davon genießt die Aussicht über die Wipfelder Mainauen.

Künstliches Nest stand viele Jahre leer

In dem vor etwa 20 Jahren künstlich errichteten Nest im dortigen Naturschutzgebiet hat es sich eine fünfköpfige Storchenfamilie gemütlich gemacht: ein Storchenpaar mit seinen Drillingen.

Das ist nach Auskunft des Landratsamts alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Erst in den vergangenen drei Jahren wurde das künstliche Nest angenommen. "Die Zeit davor hatte sich kein Storchenpaar dazu bewegen lassen, dieses Nest zu nutzen", weiß Jonas Benner von der UNB.

Erstes Storchenbrutpaar im Landkreis seit langem

2018 startete das erste Storchenpaar dort einen Brutversuch, der aber erfolglos endete. Im vergangenen Jahr schließlich gelang es dem ursprünglich aus Mittelfranken stammenden Storchenpaar die ersten zwei Jungtiere erfolgreich aufzuziehen und somit seit langer Zeit wieder das erste brütende Storchenpaar im Landkreis Schweinfurt zu sein.

Selbes Männchen, selbe Stelle, anderes Weibchen

Das Männchen kehrte auch diesmal zurück, allerdings mit einem neuen Weibchen an seiner Seite. Die Drillinge machen das Storchenfamilienleben nun komplett. Wer mit wem und woher – das können die Experten anhand der Vogelringe am Bein der Störche beobachten und erhalten so wichtige Informationen für Forschung und Naturschutz.