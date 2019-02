Storch hat Kirchendach in Geiselwind bezogen

In Geiselwind (Lkr. Kitzingen) hat sich wieder ein Storch auf dem Kirchendach niedergelassen. Das bestätigte der Bürgermeister Ernst Nickel dem BR.

Am vergangenen Freitag wurden rund um die Mittagszeit drei Störche auf dem Kirchendach gesichtet, erzählt Nickel. Einer habe sich nun dort fest eingerichtet. Er vermutet, dass es der Storch von letztem Jahr ist. Sicher könne man das allerdings nicht sagen, da das Tier nicht beringt sei.

Storch besonders früh da

Seit 2010 gibt es Störche in Geiselwind. So früh wie heuer war noch nie ein Tier auf dem Kirchendach. Letztes Jahr wurde ein Storch erstmals am 23. März 2018 in Geiselwind gesichtet.