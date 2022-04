So könnte die Zukunft der Wirtshäuser aussehen

Im wenige-100-Seelen-Dorf Holzkirchen bei Ortenburg im Landkreis Passau existierten früher fünf Wirtshäuser, aber alle mussten über die Jahre schließen. Eine Entwicklung, wie sie überall in Bayern passiert. Stirbt das Wirtshaus, stirbt der Ort.

Dorfverein Holzkirchen: Die Gemeinschaft als Wirt

"Da war eigentlich tote Hose. Ein langsames Aussterben eigentlich. Die Leute verlaufen sich", erfährt man vor Ort. Doch eine Gruppe wackerer Helden stellt sich dem Niedergang. Der Dorfverein Holzkirchen wagt sich an die Aufgabe: Wenn niemand mehr Wirt sein will, wird das Dorf eben selber Wirt. In einem Dorfgemeinschaftshaus. Leere Wirtshäuser gibt es ja genug.

Doch zuvor ist der Ortenburger Bürgermeister Stefan Lang gefragt, der Herr von Förderanträgen und meterbreiten Aktenordnern. Das Gebäude des Unteren Wirts muss erworben und saniert werden. Förderungen gibt es etwa vom Amt für Ländliche Entwicklung. Auch die Gemeinde zahlt mit dazu. Das ist Überzeugungsarbeit.

Eigenleistung heißt das Zauberwort

Vom 18- bis 80-Jährigen werkelten die Freiwilligen im maroden Unteren Wirt, der damals wie ein Geisterhaus aussah. 6.000 Stunden haben die Mitglieder im Dorfverein geschuftet. Was den Umbau anging, gab es durchaus Widerstände, erinnern sich Vereinsmitglieder: "Es hat auch Stimmen gegeben, die ganz klar gesagt haben: Reißt doch das alte Glump weg! Ich hätte das niemals gesagt, weil ich mir gedacht habe: Da ist eine Geschichte da. Dann ist die Geschichte auch irgendwie weg". Für den Umbau haben sie 2019 sogar den Staatspreis für Dorferneuerung und Baukultur gewonnen.

Dorfverein übernimmt Organisation

Der Dorfverein übernimmt die Organisation der Gaststätte. Er wurde eigens dafür gegründet. Wie beschreibt ihn der Vorsitzende Georg Haslinger? "Wir sind, sage ich jetzt mal, ein Verwaltungsverein. Weil jeder hat seinen Part. Das geht vom Hausmeister über die Technik über das Historische und das Essenstechnische, bis zur Einteilung der Wirte. Aber wenn man so ein Dorf am Leben erhalten will, dann muss das sein. Und die Abende sind sehr schön!" Alois Höng, der sich um den Getränkeeinkauf kümmert, wirft ein: "Und lang!" Wie wird das Dorfgemeinschaftshaus jetzt angenommen? Höng: "Wie es fertig war, sagt jeder: Oh super! Teilweise waren hier Leute, die zuerst gesagt haben: Was möchtet ihr denn mit dem Schmarrn? Und das waren dann die ersten, die drin waren."