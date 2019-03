Kein Livestream mehr für bekannten Youtuber "Drachenlord"

Es fehle die notwendige rundfunkrechtliche Zulassung, so die BLM zur Begründung in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung. Über eine Streaming-Plattform hatte der "Drachenlord" aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim regelmäßig sein Live-Format "Drache_Offiziell" ausgestrahlt.

Öffentliche Meinungsbildung

Das sei an sich kein Problem, würde sich der "Drache" während seines Streams nicht an die Allgemeinheit wenden. Außerdem beantworte und kommentiere er Nachrichten und trage so zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Das sei als Rundfunk einzustufen, für den eine Lizenz benötigt werde, so die BLM