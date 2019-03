Carolin Meyer ist die neue Fränkische Weinkönigin

Botschafterin des Frankenweins

Der Fränkischen Weinkönigin steht ein spannendes Jahr bevor: Sie hat einen prall gefüllten Terminkalender und absolviert während ihrer Amtszeit etwa 400 Termine im In- und Ausland. Dazu gehören Weinmessen und Weinproben in der Region genauso wie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Außerdem nimmt die Fränkische Weinkönigin an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil.