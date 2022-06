Stolpersteine für ehemaligen jüdischen Clubtrainer Jenö Konrad

Am 17. November 2012 erinnerten die Club-Ultras mit einer beeindruckenden Choreografie in der Nordkurve an den jüdischen Club-Trainer Jenö Konrad, der von 1930 bis 1932 am Valznerweiher Cheftrainer war. Der Ungar war als Trainer sehr angesehen und brachte den Nürnbergern die Vizemeisterschaft, Meister wurde damals der FC Bayern München. Im August 1932 musste Konrad jedoch mit seiner Familie Hals über Kopf aus Nürnberg fliehen, weil er sich schlimmster antisemitischer Hetze ausgesetzt sah.

Choreografie und Recherche zu Jenö Konrad

80 Jahre später gedachte die Kurve Konrads bei einem Spiel gegen den FC Bayern. Ihre Choreografie wurde vom Verein zum Anlass genommen, weiterhin an Jenö Konrad zu erinnern. Dessen Leben wurde von Club-Chronist Bernd Siebler intensiv für sein Buch "Der Club unterm Hakenkreuz" recherchiert. Dabei fand Siebler auch Evelyn Konrad, die Tochter Jenös in den USA wieder, mit der der Verein seither in Kontakt ist.

Emotionale Grußworte von Jenö Konrads Tochter

Die mittlerweile 93-jährige Anwältin schickte eine emotionale Grußbotschaft aus New York, die von Tina Koller vom 1. FCN vorgelesen wurde. Darin bedauerte Evelyn Konrad sehr, dass sie bei der Stolpersteinverlegung nicht dabei sein könne und schrieb: "Es ist rührend für mich und für meine vier Kinder, wie liebevoll der 1. FCN alljährlich mit dem Schulprojekt 'Jenö-Konrad-Cup – Schule trifft auf Geschichte' an meinen Vati gedenkt. Zu wissen, dass mit dem heutigen Tag vor dem Nürnberger Stadion und vor unserer damaligen Wohnung in der Bingstraße ein Stolperstein auf das Schicksal meines Vaters hinweist, geht uns allen sehr nahe."

Ihr "Vati" hätte sich sehr darüber gefreut, dass die Verlegung gerade auf die Idee von Schülerinnen und Schülern zurückgehe, die ihre Idee auch umsetzten.

Der "Jenö Konrad-Cup – Fußball trifft auf Geschichte"

Gemeint sind die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums Jean-Paul-Platz in Nürnberg. Sie beteiligten sich auch im vergangenen Jahr am jährlich stattfindenden "Jenö Konrad-Cup – Fußball trifft auf Geschichte" des 1. FCN und des deutsch-jüdischen Sportvereins Maccabi Nürnberg. Teilnehmen können Schulklassen der 9. und 10. Jahrgangstufe aller Schularten.

Sie sollen sich kritisch mit dem Thema Antisemitismus und dem Leben Jenö Konrads auseinandersetzen, sich ein Thema aussuchen und erarbeiten. Eine erfolgreich vorgestellte Projektarbeit zu diesem Thema ist Voraussetzung, um am anschließenden Fußballturnier auf dem Club-Gelände teilnehmen zu können. 2021 gewann am Ende das Sonderpädagogische Förderzentrum "Jean-Paul-Platz" den 1. Platz.

Neuntklässler "stolpern" bei Recherche über die Stolpersteine

Als die Neuntklässler der Förderschule anfangen, sich mit Jenö Konrad, der NS-Zeit, dem Holocaust und Antisemitismus zu beschäftigen, stoßen sie auf das Stolperstein-Projekt in Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit. Sie suchen die verlegten Gedenksteine des Künstlers Gunter Demnig in Nürnberg und stellen fest, dass es für Jenö Konrad keinen gibt. Dabei haben die Schüler mit Hilfe von Club-Historiker Bernd Siegler auch das ehemalige Wohnhaus Konrads in der Bingstraße 9 ausfindig gemacht, so Förderlehrerin Marika Schönfeld.

Dort, vor dem Stadion, beim 1. FCN und in der Stadt suchten sie nach einem Stolperstein für den Trainer, aber so Schönfeld: "Jedoch keinen gefunden. Jenö Konrad war Jude, in Nürnberg sehr bekannt, und zu einer Zeit FCN-Trainer, als der Club wortwörtlich 'der Erste' war. Die Kinder haben deshalb recherchiert, warum Jenö Konrad noch keinen Stolperstein hatte."

Und sie fanden heraus, dass Gunter Demnig bei seinem Kunst- und Erinnerungsprojekt Stolpersteine explizit nur für Opfer des NS-Regimes zwischen 1933 und 1945 verlegt. "Dadurch war uns klar, dass es keinen Stolperstein für Jenö Konrad geben könnte, da Konrad Nürnberg bereits 1932 verließ", so die Lehrerin.