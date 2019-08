Stolperfalle ade: Barrierearm über Nürnbergs Kopfsteinpflaster

Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen sowie High-Heel-TrägerInnen sollen so leichter über die Straße kommen.

"Das neue Pflaster ist besser als das buckelige Kopfsteinpflaster und verbessert die Barrierefreiheit in der Stadt." Daniel Ulrich, Nürnbergs Baureferent

Ein guter Anfang

Auch Christian Marguliés, der Leiter des Stadtseniorenrats, lobt den neuen Weg. Allerdings sei dieser Abschnitt allein noch nicht genug. Gerade der angrenzende Hauptmarkt mit seinem Kopfsteinpflaster sei ein Abenteuer für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren. Weitere Spuren mit dem flachen Pflaster wären da wünschenswert, so Marguliés.

Kosten "überschaubar"

In Zukunft will die Stadt bei Baustellen prüfen, ob das neue Pflaster verlegt werden kann. Die Mehrkosten für das barrierearme Pflaster sollen überschaubar sein. Wie viel der Streifen vor dem Rathaus exakt kostet, ist noch nicht klar, so der zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR), da der Weg noch etwas länger werden soll und die Kosten erst nach der Fertigstellung feststehen.

Positive Rückmeldungen

Ein barrierearmes Pflaster kam auch bei dem Fahrradweg in der Peter-Vischer-Straße in der Altstadt zum Einsatz, so Baureferent Daniel Ulrich. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen. Auch Teile des Hans-Sachs-Platzes werden derzeit mit solch einem Pflaster ausgestattet.

"Die verlegten Pflastersteine sehen gut aus und unsere Stadtgestalter und Denkmalschützer sind zufrieden." Daniel Ulrich, Nürnbergs Baureferent

Das Aussehen sei wichtig, denn im Herzen der historischen Altstadt könnten die Wege nicht einfach asphaltiert werden.