Stoff- statt Einwegwindel? Manche Kommunen fördern junge Eltern

Lange Zeit waren Einwegwindeln die bevorzugte Wahl aller jungen Eltern, denn bei Stoffwindeln dachte sie an die Modelle ihrer Großeltern – aufwendig zu wickeln und zu reinigen. Heute gibt es die verschiedensten Varianten von Mehrwegwindeln zu kaufen. Müll zu vermeiden helfen sie in jedem Fall, trotzdem hängt es von den Eltern ab, ob sie wirklich ökologisch sinnvoller sind als die Einwegmodelle.

Eine Tonne Windelmüll pro Kind

Bis ein Kind mit durchschnittlich drei Jahren trocken ist, braucht es mehr als 5000 Windeln. Das ist rund eine Tonne Müll pro Kind. Junge Eltern stehen oft vor dem Problem, die vielen Mülltüten überhaupt in ihrer Restmülltonne unterzubringen, zumal wenn mehrere Familien mit kleinen Kindern in einem Haus leben.

Stoffwindeln als umweltfreundliche Alternative?

Stoffwindeln gibt heute in den verschiedensten Varianten, von den Baumwolltüchern, die schon die Großeltern genutzt haben bis hin zu modernen sogenannten Baukastensystemen: Sie bestehen meist aus einer wasserundurchlässigen, aber atmungsaktiven Überhose, einer Baumwoll-Saugeinlage und einem Windelvlies, das ähnlich funktioniert wie Haushaltstücher. In dem Fall wird nur das dünne Vlies weggeworfen, die Müllersparnis ist also erheblich.

Hoher Wasser- und Energieverbrauch bei der Reinigung

Die Saugeinlagen und die Windelhöschen werden gewaschen. Und da liegt der Haken, denn wenn die Mehrwegwindeln regelmäßig bei hohen Temperaturen zu Hause in der Waschmaschine gereinigt und anschließend im Trockner getrocknet werden, ist die Ökobilanz der Mehrwegwindeln annähernd so schlecht wie bei die Einwegwindeln.

Eltern beeinflussen die Ökobilanz

Doch es sei gar nicht notwendig, die Windeln jedesmal so heiß zu waschen, sagt Alexandra Pecic vom "Windelhäusla" in Ammerndorf. Eine 60-Grad-Wäsche zusammen mit Handtüchern, also in einer vollen Maschine reiche in der Regel aus. Zudem lasse sich die Ökobilanz deutlich verbessern, wenn die Eltern die Windeln aufhängen, statt sie im Trockner zu trocknen. Das von der bayerischen Staatsregierung gegründete "bifa Umweltinstitut" in Augsburg hält darüber hinaus Windeldienste für eine gute Alternative, da hier die Windeln in Großmaschinen mit besserer Umweltbilanz professionell gereinigt werden.

Manche Kommunen fördern die Anschaffung

Einige Kommunen unterstützen die Maßnahme der Eltern zur Abfallvermeidung, wenn sie sich für Mehrwegwindeln entscheiden. So gewährt zum Beispiel die Stadt Zirndorf (Lkr. Fürth) einen Zuschuss von 50 Prozent der Kosten und zahlt maximal 100 Euro, die Stadt Fürth erstattet ein Drittel der Anschaffungskosten, das sind maximal 60 Euro. Eine Erstausstattung aus drei Überhosen und 20 - 30 Saugeinlagen kostet je nach Hersteller rund 150 bis 200 Euro. Es lohnt sich also für Eltern, die einen Umstieg planen, bei ihrer Kommune nachzufragen. Allerdings sollten sie sich frühzeitig dafür entscheiden. Die meisten Kommunen gewähren die Zuschüsse nur für Kinder unter einem Jahr.