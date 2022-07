Störung der Totenruhe: Unbekannte verwüsten Gräber in Regensburg

Unbekannte haben am Wochenende mehrere Gräber am Oberen Katholischen Friedhof in Regensburg verunstaltet und einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen Samstag und Sonntag zugange.

Neun Gräber beschädigt

Die Täter beschädigten Blumenschmuck und Grablaternen von neun Gräbern. Vereinzelt wurden auch Schalen und Vasen gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Störung der Totenruhe aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2001 zu melden