Störung der Totenruhe – Strafbefehl gegen Bestatter beantragt

Laut Staatsanwaltschaft sollen im Ausbildungszentrum für Bestatter in Münnerstadt teilweise nicht abgesprochene Versorgungshandlungen an den Leichen vorgenommen worden sein. So sollen beispielsweise Teilnehmer von Schulungen des Ausbildungszentrums an Leichen das Vernähen von zuvor beigebrachten Schnitten geübt haben. Dem Bayerischen Rundfunk liegen hierzu Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern des Bestatters vor.

Amtsgericht muss entscheiden

Wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt weiter erklärt, wurde das Verfahren gegen den Bestattungs-Unternehmer teilweise eingestellt, weil die vorgeworfenen Tathandlungen bereits verjährt waren. In fünf Fällen hat die Staatsanwaltschaft allerdings wegen Störung der Totenruhe den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Darüber muss nun das Amtsgericht Schweinfurt entscheiden.