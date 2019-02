Störung der Totenruhe: Schweinfurter Bestatter muss vor Gericht

Wie ein Sprecher der Schweinfurter Justiz im Gespräch mit BR24 bestätigte, muss sich der Bestatter wegen des Vorwurfs "Störung der Totenruhe" in fünf Fällen verantworten. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hatte Mitte Januar einen Strafbefehl gegen den Bestatter beantragt. Das zuständige Amtsgericht Schweinfurt hat nun den Strafbefehl aber nicht erlassen, sondern eine Hauptverhandlung angesetzt. Damit wird es eine öffentliche Verhandlung geben. Als erster Termin ist der 16. April angesetzt, laut Staatsanwaltschaft sind 13 Zeugen zu dem Prozess geladen.

Vorwurf: Verstorbene als Übungsobjekte - ohne Wissen der Angehörigen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liefen seit Ende 2017 umfangreiche Ermittlungen gegen den Bestatter. Er soll ohne Einverständnis der Angehörigen Verstorbene in das Bundesausbildungszentrum der Bestatter in Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) gebracht haben. Hier sollen an den Leichen sogenannte Versorgungshandlungen vorgenommen worden sein. So soll in Kursen von angehenden Bestattern zum Beispiel der Mund der Verstorbenen durch Nadelstiche verschlossen und fixiert worden sein. In drei Fällen hat die Staatsanwaltschaft die Verfahren eingestellt, weil die vorgeworfenen Taten bereits verjährt waren.