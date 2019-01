Störche trotzen Kälte in Bayern

Der Weißstorch als klassischer Zugvogel verbringt normalerweise das Winterhalbjahr in Afrika. Weißstörche aus ehemaligen Zucht- und Pflegestationen haben sich aber das Zugverhalten meist abgewöhnt.

Störche wählen Bayern als festen Wohnsitz

Momentan hat Wolfgang Bechtel vom Landesbund für Vogelschutz, Bereich Weilheim-Schongau, fünf in Raisting, zwei in Weihlheim und ebenfalls zwei in Polling gezählt. "Die meisten Störche ziehen noch zum Glück", meint Bechtel, wenn auch nur noch bis Spanien, denn da gibt es Reisfelder, aber auch Müllkippen und es gibt vor allem keinen Schnee und Frost.

Der Zug ist auch relativ anstrengend für die Tiere und nicht ungefährlich. Vor allem der Flug über die Sahara birgt viele Gefahren für die Störche, so Bechtel. Das können einmal Wetterlagen, aber vor allem auch Hochspannungsleitungen, Verkehr oder Krankheiten sein.

Zwei Störche sind in Raisting geblieben

Im oberbayerischen Raisting am südlichen Ende vom Ammersee unweit des Gewerbegebietes haben sich zwei Störche auf das Überwintern eingestellt.

"Die Störche hier in Raisting laufen auf freien Wiesen herum und picken und können Nahrung aufnehmen, wenn sie wirklich Hunger haben. Sie können auch noch versuchen, Mäuse zu erwischen. Wenn eine Schneedecke liegt und es noch ein bisschen Frost hat, können sie auch in Gräben gehen und an Wasserstellen nach Futter sehen. Findet er nichts, dann fliegt er an den Bodensee. Das sind 100 Kilometer. Das schafft er an einem Tag." Wolfgang Bechtel, Landesbund für Vogelschutz

Keine Fütterung

Störche, die hier leben, sollen nicht gefüttert werden. Das rät Wolfgang Bechtel vom Landesbund für Vogelschutz. Niemand will Störche, die auf Menschen fixiert sind, so Bechtel. Störche sind Tiere, die sich selbst ernähren müssen. Das ist die Natur.

Störche sind robuste Tiere

Die Tiere haben ein so perfektes Daunenkleid, dass sie Temperaturen bis minus 20 Grad aushalten können. Manche Störche sind auch so schlau und stellen sich auf Kamine. Manche sind sogar so intelligent und stellen sich ausschließlich auf Gaskamine, so dass ihr Federkleid auch weiß bliebt, meint Bechtel.

Insgesamt überwintern derzeit rund 300 Störche in Bayern.