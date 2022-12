Stockstadt: A3 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Am Dienstag wurden bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Stockstadt und Seligenstadt vier Personen verletzt – eine davon schwer. Laut Polizei war ein Sattelzug auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren und hatte diesen auf ein Auto geschoben. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Seligenstädter Dreieck. Die Autobahn in Richtung Frankfurt war von 8 bis 10 Uhr voll gesperrt. Gaffer sorgten außerdem für Verzögerungen auf der Gegenspur.

Polizei musste Spanngurte von der Fahrbahn räumen

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, ging gegen 8 Uhr die Meldung über gefährliche Verkehrshindernisse in Form von Spanngurten auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach drosselte daraufhin den Verkehr entsprechend vor der Gefahrenstelle herab, um dann die Gurte von der Fahrbahn zu bergen. Im Anschluss kam es laut Polizeizu zähfließendem Verkehr.

Unfallverursacher schwer verletzt

In dem stockenden Verkehr schob ein Sattelzug auf einen vorausfahrenden Lkw auf und schob diesen auf ein Auto, in dem sich zwei Personen befanden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei auf der rechten Spur. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer sowie die beiden 62 und 67 Jahre alten Insassen des Autos verletzten sich dagegen nur leicht.

Feuerwehr spricht von schwieriger Bergung

Dem Sprecher der Feuerwehr Stockstadt zufolge war der Aufprall so heftig, dass der Lkw-Fahrer in seinem Fahrerhaus massiv eingeklemmt wurde. Feuerwehrleute gelangten über Rettungsplattformen zu dem Verunglückten. Die Rettung gestaltete sich laut Feuerwehr sehr schwierig, da das Führerhaus weit unter den Anhänger des davorstehenden Lkw geschoben worden war. Bei dem Unfall hatte außerdem der Container auf dem Sattelzug-Auflieger seinen Halt verloren, drohte umzufallen und drückte noch dazu gegen das Führerhaus des Sattelschleppers. Erst nachdem das Führerhaus in einer 90-minütigen Rettungsaktion der Feuerwehr seitlich aufgeschnitten worden war, konnte der 52-Jährige geborgen werden.

Schaulustige sorgten zusätzlich für Verkehrsbehinderungen

Laut der Feuerwehr Stockstadt war die dreispurige Fahrbahn in Richtung Frankfurt bis um 10 Uhr voll gesperrt. Danach konnte eine Fahrspur und später gegen 11:45 Uhr eine zweite Fahrspur geöffnet werden. Durch die unfallbedingte Fahrbahnsperrung staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer bis nach Goldbach zurück. Auch die Umleitungsstrecken, B469 über die A45 waren völlig überlastet. Außerdem sei es laut Feuerwehr auch auf der Gegenspur der A3 in Richtung Würzburg wegen Schaulistiger zu Verzögerungen gekommen.