Stockheim: Motorradfahrer nach Flucht in Untersuchungshaft

Das Motorrad war nicht angemeldet, außerdem war er nicht in Besitz eines Führerscheins und noch dazu hatte er Drogen dabei: Zivilfahnder der Polizei stellten einen 39 Jahre alten Motorradfahrer nach seiner missglückten Flucht in Burggrub bei Stockheim im Landkreis Kronach. Der Ermittlungsrichter ordnete am Samstag Untersuchungshaft für den Raser an. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Mit hoher Geschwindigkeit vor Zivilfahndern geflüchtet

Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer tags zuvor auf einer Maschine mit einem Kennzeichen unterwegs, das einem bereits abgemeldetem Fahrzeug zugeteilt war. Das stellte eine Zivilstreife fest und forderte den Motorradfahrer zum Anhalten auf. Laut Polizei stoppte der Biker aber nicht, sondern flüchtete auf seiner Maschine mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rotheul bei Föritztal im Landkreise Sonneberg in Thüringen.

Polizeisteife stellt den Motorradfahrer auf unwegsamen Gelände

Nach einem Waldstück bog der Flüchtende in eine Wiese ab, um der Kontrolle zu entgehen. Die Streifenbesatzung konnte auf dem unwegsamen Gelände 39-Jährigen aber stellen. Laut Polizei war dem Motorradfahrer ein Fahrfehler unterlaufen.