Breitbandausbau im Unterallgäu stockt

Manfred Menzel spielt ein Software-Update in ein Auto ein – ein alltäglicher Vorgang in seiner Autowerkstatt. Die Datensätze dafür muss er jedes Mal aktuell vom Hersteller übers Internet herunterladen. In Oberrieden kann das dauern, weiß Manfred Menzel, der mit der lahmen Internetleitung zu kämpfen hat:

Das dauert ziemlich lange. Es ist auch so, dass es oft gar nicht funktioniert. Mein IT-Fachmann erledigt das dann für uns und bringt dann einen USB-Stick vorbei. Es ist recht umständlich. Es müssen oft sogar neue Termine mit Kunden ausgemacht werden, weil die Daten vom Hersteller sich oft täglich ändern.