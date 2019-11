Stippvisite an Windpark-Baustelle bei Elfershausen

Der Windpark entsteht zwischen den Elfertshäuser Ortsteilen Langendorf und Machtelshausen. Momentan ragen die Betontürme dort noch ohne Rotoren und Rotorblätter aus dem Waldstück. Geplant ist jedoch, dass die Windräder noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Hanns-Peter Ewertz, ser zuständige Bauleiter der Firma "Prowind", hält dieses Ziel für realistisch. "Die Bauzeit ist relativ kurz, weil die Anlagenteile vorgefertigt sind. Sie sind von innen ausgebaut, sodass man die einzelnen Turmsegmente nur noch vor Ort aufsetzen muss", sagte er.

Besonders hohe Windrad-Exemplare

Die Windräder sind verglichen mit anderen Anlagen relativ hoch: Zwei Windräder werden eine Nabenhöhe von 161 Metern, ein Windrad eine Nabenhöhe von 150 Metern erreichen. Die Nabenhöhe beschreibt den Abstand zwischen Rotor und dem Boden. Aus Sicht von Manuela Rottmann handelt es sich bei dem Windpark in Elfershausen um eine besonders gelungene Anlage, insbesondere da die Bürger im Ort frühzeitig in die Planungen eingebunden worden seien.

Im Freistaat kommen aktuell nur wenig neue Windräder dazu

In Bayern ist der Ausbau der Windkraft zuletzt ins Stocken geraten. Acht neue Windkraftanlagen gingen 2018 im Freistaat in Betrieb. 2015 waren es laut Bayerischem Wirtschaftsministerium noch 140 Stück. Rottmann kritisiert die Staatsregierung unter anderem für ihr Festhalten an der sogenannten 10-H-Reglung. Diese gilt seit 2014 und besagt, dass Windräder mindestens das zehnfache ihrer Höhe von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein müssen. Außerdem sei das Antragsverfahren in Bayern häufig zu kostspielig, so Rottmann.

Rottmann fordert verstärkten Bau von Windkraftanlagen

Im Sommer hatte Ministerpräsident Söder angekündigt, 100 neue Windräder in den Bayerischen Staatsforsten errichten zu wollen. Zuletzt hatte auch Bayerns Wirtschaftsminister Huber Aiwanger 300 neue Windräder für Bayern vorgeschlagen. Beide Empfehlungen hält Rottmann für nicht ausreichend. Ein Land wie Hessen würde auf einer deutlich kleineren Fläche über die in etwa gleiche Anzahl an Windrädern verfügen wie Bayern.

Windkraft kommt zentrale Bedeutung bei der Energiewende zu

Immer wieder kommt es zu Bürgerentscheiden, die den Bau von Windrädern verhindern. Rottmann äußerte am Rande des Termins Verständnis für Ängste in der Bevölkerung. Sie betonte aber auch, dass in Bayern die Windkraft für eine dezentrale und umweltfreundliche Energieversorgung notwendig sei: "Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen dafür, wie wir den Strom erzeugen, den wir alle verbrauchen."