vor 33 Minuten

Stinkbombe beendet Party in Neu-Ulm

Stinkender Partykiller: Ein Gast hat am Wochenende in einer Neu-Ulmer Disco eine Stinkbombe geworfen und so für beißenden Gestank gesorgt, die Party wurde beendet. Für den Verursacher könnte die Aktion gravierende rechtliche Folgen haben.