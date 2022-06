"Stimmung ist super": Erlanger Bergkirchweih zeiht Zwischenfazit

Die Sonne scheint, die Bierbänke werden gewischt, der Duft der von gegrillten Hähnchen liegt in der Luft: Bereits am Vormittag laufen die Vorbereitungen für den sechsten Tag auf der Bergkirchweih, Nun haben die Verantwortlichen ein zufriedenes Zwischenfazit gezogen.

Bergkirchweih nach zwei Jahren zurück: "Es hat etwas gefehlt"

Ein wenig nervös sei er schon gewesen. Aber auch sehr erleichtert, dass er nichts verlernt habe, sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) rückblickend über den Fassanstich am vergangenen Donnerstag. "Man merkt: Es hat in den vergangenen Jahren etwas gefehlt. Denn der Berg ist nicht irgendein Fest. Da schwingt Herzblut mit", so Janik.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause merkt der Wirt vom Steinbach Bräu Keller, Christoph Gewalt, mit einem Augenzwinkern an, dass diesmal die Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr geknackt werden. "Die Stimmung ist super, auch wenn wir teilweise ein bisschen Pech mit dem Wetter hatten, weil jeder auf seine Wetter-App schaut, anstatt die Hand in den Himmel zu halten."

Neu ist in diesem Jahr, dass die Musik auf den Kellern in bestimmten Momenten zur selben Zeit leiser gedreht wird. Die leisere Partymusik soll dafür sorgen, dass das gemütliche Miteinander wieder mehr in den Fokus rückt, so Christoph Gewalt.

Keine Pflicht, aber: "Sinnvoll, eine Maske zu tragen"

Insgesamt 100 Fahrgeschäfte und Stände sind auf dem Gelände in Erlangen aufgebaut, auf dem keine Masken- und Testpflicht herrscht. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Professor Christian Bogdan vom Mikrobiologischen Institut in Erlangen im BR-Gespräch allerdings auch erklärt: "Was ich für sinnvoll erachten würde: dass sich die Menschen überlegen, doch eine Maske zu tragen. Zumindest auf dem Weg zum Berg ist das eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu schützen." Gerade wenn man sich durch den engen Bergaufgang zwänge, bis man die Bierbank erreicht hat, so Bogdan. Am kommenden Montag, den 13. Juni, endet eines der größten Volksfeste der Welt.