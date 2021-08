Stimmung in Spessart-Hotel vor der Bundestagswahl getrübt

Es ist 10.30 Uhr: Frank Spieler aus Heimbuchenthal macht donnerstags die Wochenend-Einkäufe für sein Hotel. Im Großhandel ist im Vergleich zu der Zeit vor Corona nicht allzu viel los. Auch wenn Restaurants und Hotels Gäste unter Auflagen empfangen dürfen: Die Buchungen liegen hinter den Erwartungen zurück. Die Gäste sind verunsichert, und auch das Wetter spielt eine Rolle. Die meisten wollen nur draußen sitzen wegen der Ansteckungsgefahr.

Gestiegene Kosten – höhere Preise für Gäste

Hotelier Frank Spieler hat gerade auch beim Einkauf mit gestiegenen Preisen zu kämpfen, vor allem bei Obst und Gemüse. Viele Erntehelfer aus dem Ausland hätten keine Einreisegenehmigung bekommen, oder seien wegen der Verunsicherung in der Heimat geblieben. Dadurch seien die Preise im Handel gestiegen. Viele Betriebe geben die höheren Kosten an die Gäste weiter. Das Essen ist in vielen Restaurants auch deswegen teurer geworden.

Große Unsicherheit für die Betriebe

Auch Frank Spieler vom Hotel Christel in Heimbuchenthal hält sich bei den Einkäufen zurück: Sein Donnerstagseinkauf im Großhandel: Waren für maximal 200 Euro. Normalerweise kauft er pro Woche für 800 oder 1200 Euro ein, zusätzlich zu seinen anderen Lieferanten. "Warum soll ich meinen Warenbestand sehr hoch halten, wenn ich gar nicht weiß, kommt nochmal was. Es ist sehr schwierig momentan am Markt", meint Spieler. Im Hotel Christel lag die Auslastung im Juli bei maximal 20 Prozent, sonst sind es 75 Prozent. Auch wenn die Belegungszahlen alles andere als optimal sind: Der Familienbetrieb macht weiter.

Große Erwartungen an neue Regierung

Hotelchef Spieler ist auch der erste Vorsitzende des Hotel-und Gaststättenverbands Dehoga der Kreisstelle Aschaffenburg. Er hat an die neue Bundesregierung konkrete Forderungen: "Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf die Übernachtungen soll bleiben, das sollte aber auch für Getränke und Speisen gelten.“ Gastronomie und Hotellerie habe es sehr gebeutelt. Frank Spieler bezweifelt, dass alle Betriebe einfach so weitermachen. Bei vielen sei die Lust verloren gegangen.

Nächste Generation setzt auf Nachhaltigkeit

In dem Familienbetrieb Hotel Christel arbeitet mittlerweile die dritte Generation. Frank Spielers Tochter Amelie hilft an der Rezeption. Ihre Erwartungen an die neue Regierung betreffen die Umwelt. Sie sei eine Verfechterin von Nachhaltigkeit. Jeder einzelne könne natürlich darauf achten, Plastik zu vermeiden. Amelie erwartet aber, dass die Regierung solche Dinge reguliert. "Nachhaltigkeit ist immer noch ein Privileg, dass sich die Besserverdienenden erlauben können, es muss aber für jeden erschwinglich sein."

Gründergeneration schaut lieber zurück

Die Gründergeneration des Hotels arbeitet auch noch mit im Betrieb, die 80-jährige Hiltrud Spieler. Sie schaut lieber zurück auf 16 Jahre Angela Merkel: "Im Großen und ganzen war ich mit der Ära Merkel zufrieden. Also sie hat unser Land gegenüber anderen Ländern ganz gut durch die Krise gebracht. Besser wird’s bestimmt nicht."