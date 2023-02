Stimmung in Schwabens Wirtschaft hellt sich auf

Die Stimmung in der schwäbischen Wirtschaft hellt sich zum Jahresbeginn "spürbar auf". Das ist das auffälligste Ergebnis der Winter-Konjunkturumfrage der IHK Schwaben. Rund 800 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen hatten sich an der Umfrage beteiligt. Damit die Stimmung so bleibt, müssen sich nach Einschätzung der IHK aber auch einige Rahmenbedingungen verändern.

IHK: "Darf in den nächsten Monaten keine Störungen geben"

"Die Wirtschaft bewegt sich noch auf dünnem Eis", urteilt Reinhold Braun, Vize-Präsident der IHK Schwaben. "Die Entwicklung geht nach oben, aber es darf natürlich in den nächsten Wochen und Monaten keine großen Störungen geben." Das sagt Braun vor allem mit Blick auf die bestehenden Krisenherde, etwa den Krieg in der Ukraine oder auch die Corona-Situation in China. Beides habe Auswirkungen auf das Export-Geschäft der Unternehmen, gleichzeitig sei die Nachfrage innerhalb Deutschlands wegen der hohen Inflation weiter niedrig.

Energiepreise als größtes Risiko

Das größte Risiko bestehe derzeit aber immer noch in der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise. Aktuell seien die Preise zwar halbwegs stabil, es fehle aber die Planungssicherheit, meint Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben. Hier sei die Politik gefordert, "wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft zu gewährleisten".

Arbeits- und Fachkräftemangel in allen Branchen

Als drittes großes Problem sieht man bei der IHK den zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangel in allen Branchen. Lucassen schätzt, dass Deutschland in Zukunft pro Jahr 400.000 Arbeitskräfte zusätzlich brauche. Es gebe zu wenig Menschen für die Ausbildung, zu wenig Menschen für die Arbeit. "Wir müssen es schaffen, insbesondere junge und arbeitswillige Menschen hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren", so Lucassen.

Stimmung der Unternehmen hat sich ins Positive gedreht

Angesichts dieser vielseitigen Probleme ist der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben erstaunt über den Stimmungswandel bei den Unternehmen. Mehrere Katastrophenszenarien seien in letzter Zeit nicht eingetreten – weder die Gasmangellage im Winter, noch krasse Abrisse bei den Lieferketten. Das führt dazu, dass der IHK-Konjunkturindex zum Jahreswechsel von 85 auf 108 Punkte gestiegen ist. Das heißt: Die Stimmung hat sich ins Positive gedreht.

Politik muss nun Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

"Wenn man über die Hundert kommt, dann ist man im positiven Bereich, und darüber sind wir sehr froh", so Lucassen. Das Ziel sei aber der langjährige Durchschnitt von 120 Punkten. "Dazu ist aber notwendig, dass jetzt Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen", meint der IHK-Hauptgeschäftsführer. Hier sei sowohl die Bundesregierung in Berlin wie auch die Landesregierung in München gefragt.