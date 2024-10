24.10.2024, 20:02 Uhr Audiobeitrag

Stimmung in bayerischer Wirtschaft besonders schlecht

Nirgendwo in Deutschland ist die Stimmung in der Wirtschaft so schlecht wie in Bayern. Das zeigen neue Zahlen des ifo-Instituts. Experten führen das auch auf die Lage bei den Autobauern zurück. Auf dem Arbeitsmarkt steht Bayern etwas besser da.

Von BR24 Redaktion