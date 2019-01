Stimmung bei Oberpfälzer Metall- und Elektrounternehmen getrübt

Die aktuelle Winterumfrage des Verbandes der bayerischen Metall- und Elektroindustrie zeichnet ein trübes Bild was die Geschäftserwartung der Branche angeht. Heute wurde die Umfrage in Regensburg vorgestellt. Besonders kritisch wird darin die derzeitige Wirtschaftslage in der Automobil- und Elektroindustrie gesehen.

Fachkräftemangel lähmt Konjunktur

Grund für den Pessimismus ist laut Umfrage vor allem der Fachkräftemangel. Demnach würden 85 Prozent der Betriebe durch fehlende Fachkräfte in ihrer Produktions- und Geschäftstätigkeit beeinträchtigt. Gesucht seien vor allem Ingenieure, Informatiker, IT- und Metallfacharbeiter.

Außenpolitische Risikofaktoren

Außerdem sei die bayerische Metall- und Elektroindustrie besonders von Problemen des Welthandels betroffen, hieß es heute. Belastend sei der von den USA ausgehende Handelskonflikt: Unternehmen berichteten von Lieferengpässen als Folge von Handelsbeschränkungen. Der Umfrage zufolge wird weniger exportiert, während Importe gleichzeitig teurer werden.

Zusätzlich könnten sich auch negative Folgen aus einem ungeordneten Brexit ergeben, betont Stefan Klumpp vom Verband der Arbeitgeber der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Warenströme würden durch Zollabfertigungen verzögert oder unterbrochen. Das werde vor allem die Unternehmen beeinflussen, die selbst in England produzieren, so Klumpp.