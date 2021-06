Stimmung auf Augsburger Maxstraße bleibt friedlich

Bei gutem Wetter waren am Samstag deutlich mehr Leute in der Augsburger Innenstadt unterwegs als am Tag zuvor. Wohl auch wegen der Übertragungen der EM-Spiele sei die Außengastronomie gut besucht gewesen. "Das Konzept ist aufgegangen. Wir haben eine friedliche, aber auch feiernde Atmosphäre. Wir haben die Innenstadt nicht geschlossen, sondern wir haben Leute in der Stadt, die die Gastronomie nutzen, das ist gut," sagte Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Keine größeren Personenansammlungen am Herkulesbrunnen

Die Polizei war wie am Vortag verstärkt in der Innenstadt unterwegs. Das Verbot von Glasflaschen sei weitgehend beachtet worden. In Einzelfällen seien Polizei und Ordnungskräfte "konsequent eingeschritten". Am Herkulesbrunnen – vor allem dort kam es vergangene Woche zu Gewaltausbrüchen – hätte es zu keiner Zeit größere Personenansammlungen gegeben.

Vereinzelte Zwischenfälle

Zu einem Vorfall kam es mit einem 45-jährigen Besucher. Er habe kein Verständnis dafür gezeigt, dass er sich kein Taxi in die für den Verkehr gesperrte Maxstraße bestellen konnte und habe zwei Polizisten beleidigt.

Gegen halb zehn sei es am Moritzplatz außerdem zu einer "körperlichen Auseinandersetzung" zwischen vier jungen Männern im Alter von 16 bis 24 gekommen. Die Polizei habe sie getrennt, zu schlimmeren Verletzungen sei es nicht gekommen.

Jugendliche zeigen sich einsichtig

Noch vor ein Uhr habe sich der Bereich um den Herkulesbrunnen geleert. Allerdings seien noch etwa bis zwei Uhr Jugendgruppen unterwegs gewesen, die laut Polizei Lärm machten. Die Beamten erteilten ihnen Platzverweise, die Jugendlichen akzeptierten das auch, wie es in der Pressemittelung der Polizei heißt.

Zunächst wohl weiter viel Polizeipräsenz an Wochenenden

Insgesamt sei die Atmosphäre "friedlich und entspannt" gewesen, schreibt die Polizei. Mit Blick auf die nächsten zwei oder drei Wochenenden sagte Ordnungsreferent Frank Pintsch, dass wohl weiterhin so viele Einsatzkräfte vor Ort sein werden wie an diesem Wochenende.