Stimmung auch ohne Glühwein bei Weihnachtsmarkt in Erlangen

Schon zur Mittagszeit kommen die Passanten. Sie kaufen Ausstechförmchen und Küchenzubehör, stöbern durch die Auslage am Stand mit den Schafwollprodukten und suchen Figuren für die Krippe im Wohnzimmer aus. Der Weihnachtsmarkt auf dem Erlanger Schlossplatz ist ein Warenverkaufsmarkt. Es gibt keinen Glühwein. Und auch Bratwürste werden nicht verkauft. Deshalb darf der "Winterzauber am Erlanger Schloss", so der offizielle Name, stattfinden – als einer der wenigen Weihnachtsmärkte im mittelfränkischen Großraum.

Christbäume mit großen Leuchtsternen schaffen Stimmung

Die Besucher freuen sich über die Weihnachtstimmung, die die Buden und die Christbäume mit großen Leuchtsternen in die Innenstadt zaubern. Auch die traditionelle Krippe ist aufgebaut. Die Glühweinbuden, die in den vergangenen Jahren auf dem Schlossplatz immer dicht umlagert waren, vermissen die Besucherinnen und Besucher nicht unbedingt. Klar sei es gemütlich, die Kälte mit einem Becher Glühwein zu vertreiben, sagt eine junge Frau. Aber auch ohne Heißgetränk mache ihr die Suche nach Geschenken an den Ständen Freude.