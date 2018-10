Stimmkreis München-Moosach wird erneut ausgezählt

Die abgegebenen Erststimmen bei der Landtagswahl aus dem Stimmkreis München-Moosach werden neu ausgezählt. Das hat am Nachmittag der Stimmkreisausschuss der Landeshauptstadt München einstimmig beschlossen. Der Ausschuss besteht aus drei Abgesandten der CSU, zwei der SPD und einem von Bündnis90/Die Grünen.

Zuvor hatte sich der Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle, der auch Stimmkreisleiter bei der Landtagswahl war, für eine Neuauszählung ausgesprochen:

"In Anbetracht des äußerst knappen Ergebnisses (...) im Stimmkreis Moosach können wir so jeden Zweifel an einer ordnungsgemäßen Ergebnisfeststellung durch das Wahlamt ausräumen." Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle in einer Pressemitteilung

CSU-Kandidatin mit Rückstand von 87 Erststimmen

Die CSU-Kandidatin Mechthilde Wittmann hatte laut amtlichem Endergebnis nur 87 Erststimmen Rückstand auf den Grünen-Kandidaten Benjamin Adjei. Wittmann hatte bereits eine Nachzählung gefordert.

Laut KVR gab es allerdings keine Anhaltspunkte für eine rechtliche Pflicht zur Nachzählung. Am morgigen Mittwoch und am Donnerstag werden 70 MitarbeiterInnen des KVR von 8 Uhr bis 20 Uhr die abgegebenen Erststimmen nachzählen. Die Wahlzettel müssen dafür teilweise auch aus der Landeswahlleitung aus Fürth geholt werden. Außerdem müssen auch Wahlurnen, die noch in München lagern, zum KVR gebracht werden. Das Ergebnis der Nachzählung will der Stimmkreisausschuss für München am Freitag, den 26. Oktober, um 9 Uhr bekanntgeben. Mögliche Wahlanfechtungen können erst nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses durch den Landeswahlausschuss eingereicht werden.