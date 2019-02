Stimmen für Martin-Luther-King-Musical in Bayreuth gesucht

Auch ganze Chöre können sich für die Aufführung des Muscials in der Oberfrankenhalle in Bayreuth melden, teilte Regionalbischöfin Dorothea Greiner heute in Bayreuth mit. Das Chormusical hatte am Wochenende in der Essener Grugahalle Uraufführung. Greiner war unter den Zuschauern und zeigte sich von dem Stück und der Mischung aus Gospel, Rock’n’Roll, Motown und Pop begeistert.

"Martin Luther King ist ein großes Vorbild für Christen in aller Welt. Wir freuen uns darüber, das Chormusical mit seiner Botschaft bei uns in Bayreuth auf die Bühne zu bringen. Machen Sie mit!", kommentierte Greiner das Vorhaben. Die Proben in Bayreuth beginnen ab September 2019. Mitmachen können sowohl einzelne Personen als auch ganze Chöre.

Mammut-Projekt für Chorsänger

In Essen waren bei jeder der beiden ersten Aufführungen 1.200 Sängerinnen und Sänger, Musical-Solisten und eine Big-Band dabei. Die Komponisten Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken und Librettist Andreas Malessa wollen den Zuschauern eine Zeit des Umbruchs und der sozialen Verwerfungen in den 1960er- Jahren nahebringen.

"Ich habe einen Traum"

Schon zu Beginn fällt jener Schuss, der dem Leben des 39 Jahre alten Baptistenpastors, Menschenrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Martin Luther King ein Ende setzte. Der Titelsong "Ich hab' den Traum" spielt auf Kings legendäre Rede beim Marsch auf Washington an.

Wichtige Ereignisse und Etappen im Leben Kings werden dargestellt, so zum Beispiel der Busstreik von Montgomery, der das Ende der Rassentrennung in den USA einläutete. Aber auch seine familiären Schwierigkeiten, seine Widersacher und zahlreiche Gefängnisaufenthalte sind Thema.

Regionalbischöfin als Schirmherrin

Veranstaltet wird die Aufführung in Bayreuth von der Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenkreis Bayreuth und dem Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck. Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.