vor 15 Minuten

Stiller Protest gegen AfD-Veranstaltung in Lohr

„Main-Spessart ist bunt!“ – unter diesem Motto sind am Montagabend (17.09.18) rund 700 Menschen in Lohr am Main auf die Straße gegangen. Anlass war eine Wahlkampf-Veranstaltung der AFD in der Alten Lohrer Turnhalle.