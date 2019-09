Stiller Protest der Landwirte: Grüne Kreuze am Straßenrand

350 grüne Kreuze haben Vertreter des Bauernverbands und des Maschinenrings im Landkreis Lindau aufgestellt, an Feldern, Äckern und Straßen. Auch an der B12 bei Hergensweiler. Sie sollen signalisieren, dass die Stimmung bei den Bauern am Boden ist, wie Lindaus Kreisvorsitzender Elmar Karg sagt. Mit ihrem stillen Protest wollen die Landwirte auf ihre schwierige Situation hinweisen.

Grüne Kreuze als Einladung zum Nachdenken und Diskutieren

Elmar Karg und seine Mitstreiter kritisieren, unter Generalverdacht gestellt zu werden. Die Landwirte würden mittlerweile als Verschmutzer, Vergifter oder Tierquäler gelten und das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Mit der stillen Protestaktion sollen Bürger und Verbraucher zum Nachdenken angeregt werden. Die Landwirte wollen wieder mehr mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Bürger sollten wieder mehr mit den Landwirten und nicht über sie sprechen, erklärt Karg die Intention der Lindauer Bauern.

In ganz Deutschland beteiligen sich Bauern an der Aktion

Die Grüne-Kreuze-Aktion hat Landwirt Willi Kremer-Schillings aus Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Inzwischen haben sich deutschlandweit Bauernverbände und Bauern mit der Aktion solidarisiert: Sie wollen mit den grünen Kreuzen an Feldern und Äckern ein Mahnzeichen gegenüber Politik und Gesellschaft setzen.

Auf vielen Bauernhöfen geht offenbar die Angst um

Hintergrund für die Aktion ist das Agrarpaket, das das Bundesministerium für Landwirtschaft gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium Anfang September verabschiedet hat. Seitdem gehe in vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Angst um, dass damit jegliche Produktion auf dem Acker und im Stall erschwert und in Einzelfällen nahezu unmöglich gemacht würde, heißt es in einer Pressenotiz der Bauern.