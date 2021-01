"Stiller Protest" bei Schaeffler in Eltmann

Der Betriebsrat im Schaeffler-Werk in Eltmann (Lkr. Haßberge) gibt nicht auf. Für Mittwochnachmittag ruft er zum "Stillen Protest" gegen die geplante Werksschließung auf. Die Konzernleitung in Herzogenaurach hat angekündigt, das Werk in Eltmann mit 450 Mitarbeitern zu schließen. Die Produktion von Tonnenrollen für Pendellager soll nach Schweinfurt verlagert werden.

Sondierungsgespräche laufen

Laut einer Sprecherin des Betriebsrats in Eltmann laufen im Augenblick mit der Geschäftsführung in Herzogenaurach Sondierungsgespräche. Der Betriebsrat habe auch ein Gegenkonzept des Ifo-Instituts zur langfristigen Rettung des Standortes der Unternehmensleitung vorgelegt. "Wir wollen im Gespräch bleiben", sagte die Sprecherin heute gegenüber dem BR. Bei der Protestaktion sollen am Werkstor Kerzen angezündet werden. Wegen der Corona-Pandemie sollen keine Mitarbeiter zum Protest kommen.

Abbaupläne von Schaeffler im September verkündet

Im September hatte der Schaeffler-Konzern mit dem Programm "Space" weitreichende Abbaupläne angekündigt. Insgesamt möchte der Konzern in Deutschland 4.400 Arbeitsplätze an 17 Standorten abbauen. Sechs Standorte sollen zudem komplett geschlossen, verlagert oder verkauft werden. Flächendeckend kam es seitdem regelmäßig zu Protestkundgebungen an den Standorten.

Gegenkonzept vom Betriebsrat

"Das Konzept des Betriebsrates ist ausgewogen und agiert mit Augenmaß", kommentiert Thomas Höhn von der IG Metall. "Der Arbeitgeber nennt sein Programm Space und zielt vor allem auf die Stärkung der Renditen ab. Wir möchten unter dem Begriff "fair Space" die Alternativen sammeln die sowohl Gewinne sichern, aber die Belange der Arbeitnehmer und ihre Standorte sehr viel stärker würdigen."

Vorbild für andere Standorte

Ulli Schoepplein, der Betriebsratsvorsitzende des Standortes Eltmann, nimmt für die kommenden Gespräche den Vorstand in die Pflicht. "In den kommenden Verhandlungen wird es vor allem darauf ankommen, die Arbeitgeberseite zu überzeugen. Ohne ein Entgegenkommen des Konzerns geht es nicht." Auch in den anderen Bereichen des Konzerns werden nun vom Betriebsrat ähnliche Konzepte vorgelegt.

Entscheidungen auch am Standort Schweinfurt

Das gilt vor allem für den Standort Schweinfurt. Hier stünden die Gespräche noch ganz am Anfang, so die IG Metall. Viele Fragen seien noch offen. Das liege vor allem daran, dass dort neben dem Industriebereich auch Abbaupläne im Bereich wie Werkzeugbau, Prototypenbau, Automotive, Sondermaschinenbau und Overhead betroffen sei. Aktuell sollen diese Pakete jeweils separat betrachtet werden. Ein Ansatz, der für den Betriebsratsvorsitzenden Jürgen Schenk zu kurz greift: "Die Summe aller Maßnahmen für Schweinfurt sind viel zu heftig. Hier brauchen wir einen gesamtheitlichen Verhandlungsansatz über alle Bereiche hinweg." Der nächste Gesprächstermin zwischen Betriebsrat, IG Metall und der Arbeitgeberseite ist für Donnerstag angekündigt.