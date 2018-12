Stiller Protest bei Kennametal

Mit einem sogenannten Stillen Protest hat die IG Metall Westmittelfranken jetzt auf die Situation der rund 150 Beschäftigen des Sondermaschinenherstellers Kennametal in Lichtenau (Lkr. Ansbach) aufmerksam gemacht. Nach Ansicht der Gewerkschaft befinde sich der Standort Lichtenau in einer selbst verschuldeten Krise. Das amerikanische Unternehmen habe für den Standort Lichtenau die Losung ausgegeben, nur noch außerordentlich gewinnträchtige Aufträge anzunehmen, so Bianka Möller, Bevollmächtigte der IG Metall Westmittelfranken. Das habe die Auftragslage drastisch verschärft. Es gebe kaum noch Arbeit und eine Zukunftsstrategie sei nicht in Sicht oder wie es der Arbeitgeber formuliere "noch in Arbeit".

Maschinen sollen nach China verlagert werden

Beunruhigt habe die teilweise schon viele Jahre dort beschäftigten Mitarbeiter außerdem, dass noch im Januar moderne Maschinen nach China verlagert werden sollen, weil diese nicht ausgelastet seien. In die verbleibenden Produktionsmaschinen dagegen müsste dringend investiert werden. "Wir sind wachsam", sagte Möller dem Bayerischen Rundfunk. Kennametal in Lichtenau war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Im Jahr 1938 wurde Kennametal gegründet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter, die laut dem Firmenprofil Kunden in über 60 Ländern bedienen.