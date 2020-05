"Stille Schönheit": Dokumentation über die Saale in Oberfranken

Ständig auf der Suche nach neuen Geschichten rund um die Saale ist Jenny Müller, die als Bloggerin auch der Frage nachgeht, warum so viele Ausgewanderte voller Sehnsucht nach Hof zurückkehren. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass Wurst in Hof den Status von Kunst hat, Kunst, wie sie der "Wärschtlamo" Marcus Traub im traditionellen Kupferofen in der Altstadt anbietet. Und vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass es sich auf der Saale wunderbar entspannt paddeln lässt und die Flussauen zum Erholen einladen. Während gleich daneben der Verein "Awalla" die Vision einer bunten, vielgestaltigen Stadt mit Lebenskultur und Großstadtflair entwickelt.

Saale war lange von Abwässern verunreinigt

Die Saale – das ist auch ein Fluss, der in den vergangenen Jahren ganz neu wiedererstanden ist. Denn lange Zeit war er ein Industriegewässer, verunreinigt von all den Abwässern, die aus der Textil- oder Porzellanindustrie ungeklärt eingeleitet wurden. Verlassene Fabrikhallen erzählen heute vom Untergang dieser Industrien. So aufregend sind diese sogenannten "Lost Places", dass Marion Fleischmann einen davon erworben hat und gemeinsam mit ihrem Mann restauriert. Heute laicht längst wieder die Äsche in der Saale, ein Fisch, der nur im klaren und kühlen Wasser überleben kann und der der beste Beweis für die wiedergewonnene Reinheit der Saale ist.