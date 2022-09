"Stille Post" erwacht zum Leben - neues Atelierhaus in Schwabach

"Stille Post" hat die Stadt Schwabach das bisher leerstehende Obergeschoss der Hauptpost genannt. In die Räumlichkeiten soll nun neues Leben einziehen – die "Stille Post" soll zu einem Atelierhaus werden. Damit soll auch die akute Raumnot für Künstlerinnen und Künstler in der gesamten Metropolregion Nürnberg etwas gemildert werden.

Tag der Offenen Tür

Interessierte können am Samstag bei einem Tag der offenen Tür (von 11.00 bis 15.00 Uhr) die insgesamt zwölf hellen Räume besichtigen. Das neue Atelierhaus ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Vom Schwabacher Bahnhof läuft man etwa zehn Minuten bis zur Hauptpost und vor der Tür halten fast alle Buslinien der Stadt. Denn die Ateliers sollen nicht nur von Schwabacher Künstlerinnen und Künstlern bezogen werden, sondern von Kreativen aus dem ganzen Großraum Nürnberg.

Pro Quadratmeter Atelierraum nur 4,50 Euro

Die Räume sind zwischen 23 und 64 Quadratmeter groß und können kurzfristig bezogen werden. Die Stadt Schwabach will sie den Kreativen für ein geringes Nutzungsentgelt von 4,50 Euro inkl. Nebenkosten überlassen. Damit will sie auch ihre eigene kulturelle Entwicklung voranbringen, heißt es in der Mitteilung weiter. Bewerben können sich vorrangig bildende Künstlerinnen und Künstler, die ihre Tätigkeit hauptberuflich ausüben.