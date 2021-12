Stille Nächte für Feuerwehr und Polizei in Oberbayern

Relativ stille Nächte und Tage waren es diesmal für Polizei und Feuerwehr in Oberbayern. Während die Polizei in der Landeshauptstadt an normalen Tagen zu 900 bis tausend Einsätzen ausrücken muss, waren es seit Heiligabend im Schnitt nur etwa die Hälfte. Das Präsidium berichtet von wenigen Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden.

93-Jährige überquert Ampel bei Rot

Eine 93-Jährige wurde am Samstag von einer Autofahrerin schwer verletzt, als sie - vermutlich bei Rot - mit ihrem Rollator eine Straße überqueren wollte. Die Seniorin musste mit einer Kopfplatzwunde und einem Beinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.

Kaum brennende Bäume und Kränze

Die Feuerwehr wurde zu 140 Einsätzen gerufen. In 54 Fällen ging es dabei um Wohnungsöffnungen, weil Angehörige in Sorge waren, dass sie die Bewohner nicht erreichen konnten. Wie die Branddirektion berichtet, konnte der Verbleib der nicht erreichbaren Personen in den meisten Fällen "glücklicherweise" geklärt werden. "Löblich" erwähnt die Feuerwehr in ihrer Weihnachtsbilanz, dass nur wenige Einsätze durch den falschen Umgang mit Weihnachtsdekorationen, Christbäumen und Adventskränzen verursacht wurden.

Aggressiver Ehemann landet auf Polizeiwache

Dass Weihnachten nicht nur das Fest der Liebe ist, sondern sich über die Feiertage auch hie und da Aggressionen entladen, hat die Polizei in Traunstein erfahren müssen. Dort waren am ersten Weihnachtstag zwei Ehepaare in Streit geraten, es gab drei Verletzte.

Nachdem die beiden Ehemänner laut Polizei bereits tagsüber deutlich dem Alkohol zusprachen, traktierten sie sich gegen Abend wiederholt mit Schlägen. Eine der Ehefrauen habe ihren Mann daraufhin vor die Haustüre verfrachtet, dabei aber seinen Finger in der Tür eingeklemmt. Die Folge: eine stark blutende Wunde. Auch die Frau wurde bei der Aktion leicht verletzt.

Der aggressive Ehemann musste daraufhin die Nacht auf den zweiten Weihnachtstag in Polizeigewahrsam verbringen.

Bergwacht holt Wanderer vom Hochstaufen

In einem aufwändigen Einsatz hat die Bergwacht zwei junge Rosenheimer kurz vor Anbruch der Dunkelheit vom Hochstaufen gerettet. Nachdem drei Hubschrauber nicht zu den Bergsteigern vordringen konnten, mussten die Retter in drei Gruppen zu Fuß aufsteigen. Sie fanden die Männer gestern Nachmittag auf knapp 1.500 Metern Höhe unverletzt vor und brachten sie zurück ins Tal. Die beiden 23-jährigen hatten sich am Mittag bei Schnee und Eis weder vor noch zurück getraut und einen Notruf abgesetzt.

Die Helikoptereinsätze mussten wegen dichten Nebels abgebrochen worden. Weder der Pilot aus Traunstein noch die Kollegen aus Salzburg und Waidring konnten den Hochstaufen anfliegen.