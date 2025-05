Still-Expertin aus Franken ist Pflegerin des Jahres 2025

Die Mittelfränkin Sina Lothes ist Deutschlands Pflegerin des Jahres 2025. Ihr Fachgebiet ist das Stillen: "Das hat so eine große Bedeutung für die Gesundheit von Mutter und Kind", sagt sie, "und ich habe einfach gemerkt, dass der Start bei vielen Frauen holprig ist." Deshalb wolle sie all ihr Wissen und die ihr bekannten Strategien weitergeben, Mütter motivieren und unterstützen, so die Preisträgerin.

Lothes ist Still-Expertin - und bildet sich immer noch weiter

Die Fachjury begründet ihre Wahl so: Seit Jahren engagiere sich Lothes dafür, dass die Stillförderung einen größeren Stellenwert bekomme. Lothes wirkte unter anderem maßgeblich daran mit, dass am Klinikum Nürnberg ein eigenes Pflegekonzept zur Stillförderung eingeführt wurde. Als Stillbeauftragte der Klinik ist sie auch für die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen verantwortlich. Mit mehreren nationalen und internationalen Qualifikationen hatte sie sich zur Stillspezialistin ausbilden lassen.

Zudem absolviert sie aktuell im Fernstudium den Studiengang Pflege, um noch wissenschaftlicher arbeiten und argumentieren zu können. Dies sei gerade bei Vorträgen und im Austausch mit Ärzten von großem Vorteil, berichtet Lothes. Gleichzeitig bedeutet der große Aufwand, dass so gut wie jeder Tag im Kalender von oben bis unten vollgepackt ist: "Sagen wir es so, ich falle abends schon müde ins Bett", gesteht sie. Allerdings habe sie dabei immer das Gefühl, sie habe etwas Gutes getan. Dazu gehöre auch, sich ausreichend um die eigenen beiden Kinder zu kümmern, "das ist mir ganz wichtig!"

Preisträgerin: "Muttermilch ist der Goldstandard"

"Muttermilch ist einfach das Nonplusultra, es ist der Goldstandard, das kann so viel", sagt Sina Lothes. Gerade bei Frühgeborenen sei das extrem wichtig, da diese häufig mit Darmproblemen zu kämpfen hätten. Unter anderem deswegen setze sie sich so stark für die Stillförderung ein.

Viele Mütter seien am Anfang mit dem Stillen überfordert und frustriert, hätten Schmerzen und verzweifeln daran, wenn erst einmal zu wenig Milch kommt. Genau ihnen will Sina Lothes helfen. "Entspannt bleiben, nicht verzagen, es ist einfach ein Prozess", redet die Stillexpertin einer jungen Frühchen-Mutter im Klinikum Nürnberg gut zu. "Wenn man dran bleibt, lohnt sich das wirklich", sagt sie. "Ich will einfach alles, was ich weiß, den Mamas weitergeben."

Lothes Wunsch: Mehr Wertschätzung fürs Stillen

Auch nebenberuflich ist die Leinburgerin als selbständige Stillberaterin tätig. Dazu gehören Hausbesuche, aber auch die Beratung am Telefon. "Das Thema Stillen ist etwas, das sollte mehr wahrgenommen werden. Es sollte auch von der Gesellschaft akzeptiert werden, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit stillt. Sie soll sich dabei nicht unwohl fühlen, denn das ist etwas ganz Wichtiges, was sie da tut", sagt Lothes.

Erste Preisträgerin aus Bayern

Eine Fachjury hat die Kinderkrankenpflegerin aus rund 1.000 Einsendungen aus dem ganzen Bundesgebiet ausgewählt. Kandidatinnen und Kandidaten müssen für den Preis vorgeschlagen werden. "Ich bin natürlich sehr stolz. Es freut einen einfach, wenn dieser ganze Aufwand, die Hingabe und Energie, die da investiert wird, wahrgenommen werden. Ich kann es noch nicht richtig glauben, es ist der Wahnsinn", so die Mittelfränkin. Lothes ist die erste Preisträgerin aus Bayern.

Der Preis wird seit neun Jahren alljährlich am internationalen Tag der Pflege, dem 12. Mai, verliehen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. 5.000 Euro gehen an die Erstplatzierte. Hinter dem Preis steht der auf Pflege- und medizinische Fachkräfte spezialisierte Personaldienstleister Jobtour Medical. Das Unternehmen ist alleiniger Initiator und Sponsor des Preises.