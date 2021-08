Corona: Kinderärzte begrüßen die Stiko-Entscheidung zum Impfen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren herausgegeben. Das begrüßt auch das Bayerische Kultusministerium, denn: Das Impfen spiele bei der Eindämmung der Pandemie eine entscheidende Rolle, teilte ein Sprecher dem BR mit. Klar sei aber auch: "Impfen ist eine individuelle Entscheidung", so das Kultusministerium. Daher soll die Teilnahme am Unterricht nicht an eine Impfung geknüpft werden. Die Stäbchen-Schnelltests sollen für vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler allerdings nach derzeitiger Planung entfallen.

Impfangebot für Schüler ab zwölf Jahren

Alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren sollen ab Mitte August ein Impfangebot in den Impfzentren erhalten. Ab der Jahrgangsstufe 5 werden auch im neuen Schuljahr regelmäßig Antigen-Selbsttests gemacht. In den Grundschulen und Förderzentren soll nach einer Übergangsphase auf so genannte PCR-Pooltestungen umgestellt werden, so das Ministerium, die jüngere Kinder einfacher anwenden könnten.

Meidinger: Schulunterricht sicherer durch mehr Geimpfte

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger aus Eggenfelden, hatte im BR davor gewarnt, geimpften Kindern Vorteile zu gewähren. Es dürfe keine Gesellschaftsteilung von Geimpften und Nichtgeimpften in der Schule geben. Grundsätzlich begrüßte er die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Nach Meidingers Ansicht ist der Schulunterricht sicherer, je mehr Kinder geimpft seien.

Große Unsicherheit bei den Eltern

Den Kinderärzten erleichtere die Stiko-Empfehlung die Beratung der Eltern, berichtet Kinderarzt Stefan Platzer aus Osterhofen. "Die Unsicherheit der Eltern ist groß", so der Obmann der Kinderärzte im Landkreis Deggendorf. "Die Impfbereitschaft, was Corona-Impfungen bei Jugendlichen angeht, ist sehr geteilt." Auch die Ärzteschaft selbst sei gespalten. "Grundsätzlich herrscht Gespaltenheit. Es gibt Kollegen, die sehr offen dem Ganzen gegenüberstehen (...), es gibt aber auch Kollegen, die sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend sind - eben im Hinblick auf die Gefahr längerfristiger Nebenwirkungen." In seiner Praxis habe er bereits einige Jugendliche geimpft, viele mit chronischer Grunderkrankung, hier habe man gute Erfahrungen gemacht und keine relevanten Nebenwirkungen gesehen.

Man müsse immer das Für und Wider, die Risikofaktoren abwägen, so Kinderarzt Platzer. Ihm sei wichtig, auch die Jugendlichen selbst zu befragen. Argumente für eine Corona-Impfung seien meist die Angst vor der Infektion an sich und die Ungewissheit zur Entwicklung im Winter. Aber auch mögliche Auswirkungen auf die soziale Teilhabe am Schulbetrieb beschäftigte die Eltern und jungen Leute.