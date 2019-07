Stiftungs-Gründer lädt 150 Pflegekräfte auf Golfplatz ein

Winfried Wiendl aus Obertheres hat die Pflegedankstiftung im Jahr 2018 gegründet. Immer wieder versucht er, auch mit kleinen Gesten, Pflegekräften für ihre tägliche Arbeit zu danken. Das kann eine Einladung zu einem Festessen für die Mitarbeiter und die Bewohner in einer Pflegeeinrichtung sein oder die Übernahme von Fahrtkosten. Diesmal war es eine Runde Golf, denn Wiendl war jahrelang Präsident des Golf-Clubs Schweinfurt. Aktuell unterstützt die Pflegedankstiftung rund zehn Einrichtungen in Unterfranken.

Pflege-Berufe attraktiver machen

Der ehemalige Vorstand der Bonfinanz AG hat bereits weitere Pläne. Er will Aktionen starten, um die Pflegeberufe wieder attraktiver zu machen. So plant Wiendl zum Beispiel, an Mittelschulen auf Ausbildungsplätze aufmerksam zu machen, um die Schüler für den Beruf zu begeistern.