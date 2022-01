Stieringer bleibt SPD-Chef – Grüne kündigen Zusammenarbeit auf

Der Chef der Bamberger SPD-Stadtratsfraktion, Klaus Stieringer, wird sein Amt nicht niederlegen. Eine Erklärung in einer Fraktionssitzung zu vermeintlichen Fake-Accounts gab es von ihm aber. Die SPD hofft damit, alles auszuräumen und die Rathauskoalition mit der Partei Grünes Bamberg fortsetzen zu können. Doch die reagierte mit einem klaren Nein. Sie kündigte an, dass damit eine Fortführung der Zusammenarbeit mit der Partei nicht mehr möglich sei.

Alles beim Alten? Von wegen!

In einer Presserklärung der SPD heißt es schlicht: "Klaus Stieringer hat vor der SPD-Fraktion erklärt, dass er sein Amt als Fraktionsvorsitzender wieder aufnimmt". Er habe in der Sitzung seine unrichtigen Aussagen in der BR-Sendung Quer bedauert und noch einmal ausdrücklich wiederholt, dass er damit einen großen Fehler gemacht habe. Und weiter heißt es: "Klaus Stieringer erklärte in der Sitzung vor den Teilnehmern weiter, dass er weder die in der Öffentlichkeit genannten Fake-Accounts betrieben, noch auf deren Inhalt Einfluss genommen habe. Er hat mittlerweile eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen". Damit ist für die SPD anscheinend alles klar und es bleibt alles beim Alten. "Wir werden versuchen, die Koalition mit den Grünen im Rathaus fortzusetzen", ergänzte SPD-Stadtrat Heinz Kuntke gegenüber BR24.

Doch ganz so einfach machen es die Grünen den Sozialdemokraten nicht. Die Partei Grünes Bamberg bedauere die Entscheidung der SPD und stellt klar, dass es eine Fortführung der Koalition mit der SPD unter diesen Umständen nicht geben könne, so die Fraktionsvorsitzende Grünes Bamberg, Ulrike Sänger. Es habe von Seiten Stieringers keine Sachaufklärung gegeben und er habe keine Verantwortung übernommen.

"Dieses Vorgehen beschädigt nach unserer Meinung das Vertrauen in den Bamberger Stadtrat insgesamt. Eine Weiterführung der Kooperation mit der SPD-Fraktion ist für uns nicht mehr tragbar." Ulrike Sänger, Fraktionsvorsitzende Grünes Bamberg

Klaus Stieringer: Weiterhin der starke Mann der SPD?

Stieringer ist ein Marketingmann und zwar nicht nur als Chef des Stadtmarketings von Bamberg. Auf den Plattformen Linkedin, Twitter oder go-inhouse präsentiert er sich als Präsident des Berufsverbandes City- und Stadtmarketing Bayern, ausgewiesener Experte bei Vorträgen zum Thema, Deutscher Kulturmanager 2012, Politikberater für verschiedene Kommunal- und Bundesabgeordnete, Verwaltungsrat der Sparkasse und des Stiftungsrat Sozialstiftung. Der SPD in der Domstadt verlieh er bis dato ein mächtiges Auftreten, an ihm kam keiner vorbei, er ist aktiv in den Social-Kanälen. Mehr als unglücklich ein Post über die Hochwasser-Katastrophe in Westdeutschland – wo er ein Foto teilte, in dem zwei Hände aus einem überschwemmten Garten die Daumen nach oben zeigen – den man ihm wie vieles andere verzieh. Und auch vermeintliche Fake-Accounts bringen Stieringer anscheinend nicht zu Fall. Er bleibt und damit wird eine wichtige Zusammenarbeit mit den Grünen möglicherweise auf Dauer unmöglich.

Die Affäre um scheinbare Fake-Accounts

Im November berichtete der Bamberger Kabarettist Florian Herrnleben erstmals in seiner Kolumne über drei Facebook-Accounts, die im Januar 2021 eingerichtet wurden und meist gegen die Presse, vor allem aber gegen SPD-Kritiker wetterten. In der Stadt wurde diskutiert, die BR-Sendung Quer produzierte einen Bericht und Stieringer wurde interviewt. Darin gab er zu, die Inhaber dieser Accounts zu kennen und weiter: "Fake-Accounts geben ja den Menschen erstmal die Möglichkeit, sich auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte in den sozialen Netzwerken zu bewegen. Das finde ich ok". Diese Äußerung brachte dann doch bei einigen Stadtratsmitgliedern das Fass zum Überlaufen. Viel Kritik hagelte es und Stieringer sah sich veranlasst, sein Amt als Chef der SPD-Stadtratsfraktion ruhen zu lassen, wenn auch erst auf Druck.

Vor ein paar Tagen forderte dann auch noch die Partei Grünes Bamberg seinen Rücktritt und damit stand die Rathauskoalition auf dem Spiel. Zwölf Stadträte der Partei Grünes Bamberg und sieben von der SPD bildeten bis jetzt eine Art Bündnis.

Ein turbulentes Jahr für die SPD und Bamberg

Stieringer bleibt also SPD-Chef der Fraktion. Eine Erneuerung in der Partei wird es damit nicht geben. Als angeschlagen gilt bereits der SPD-Oberbürgermeister Andreas Starke. Erst der Verstoß gegen das Meldegesetz, nachdem der OB im Kommunalwahlkampf 2020 wahlberechtigte Bürger in ihrer Muttersprache gezielt angeschrieben hatte. Nächste Negativ-Schlagzeile lieferte eine Klage gegen ein Verbot von Zweckentfremdung von Wohnraum, der der Bayerische Verwaltungsgerichtshof rechtegegeben hatte, weil eine Unterschrift des OBs fehlte. Dann auch noch die Finanzaffäre mit Durchsuchungen im Rathaus und auch Privatwohnungen von Mitarbeitern der Bamberger Stadtverwaltung.

Im März wird die Staatsanwaltschaft Hof voraussichtlich bekanntgeben, ob und gegen wen Anklage in der Sache erhoben wird. Ins Rollen kam der Finanzskandal durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Der Bericht der Behörde hatte für die Jahre 2011 bis 2017 zahlreiche Beanstandungen aufgezeigt. Vor allem die enorme Zahl an geleisteten fast überwiegend pauschal gezahlten Überstunden, Prämien und Zeitzuschlägen fielen den Prüfern im Rechnungsbericht der Stadt Bamberg auf. Dabei handelt es sich um Zahlungen in Höhe von mehreren 100.000 Euro.