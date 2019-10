Stiefkind Ethikunterricht: Zu wenig Lehrer, mangelnde Inhalte?

Der Trend ist klar: Immer weniger Kinder gehen in den katholischen oder den evangelischen Religionsunterricht. Sie wählen stattdessen das verpflichtende Ersatzfach Ethik. Besuchten im Schuljahr 2008/09 gut 175.000 Schüler den Ethikunterricht in Bayern, waren es zehn Jahre später mit knapp 281.000 gut 100.000 Schüler mehr - und das, obwohl die Gesamtzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen gesunken ist.

Ethiklehrer: Teilweise reicht ein einwöchiger Kurs

Doch der bayerische Ethikunterricht steht in der Kritik. Denn um Ethik zu unterrichten, braucht man in Bayern nicht zwingend eine Lehrbefähigung, muss das Fach also nicht studiert haben. Teilweise reiche ein einwöchiger Kurs an der Staatlichen Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, das sogenannte "Dillingen Zertifikat", kritisierte das Kompetenzzentrum Ethik der Ludwig-Maximilians-Universität München bereits 2014.

Auch der Bund für Geistesfreiheit (BfG) bemängelt die Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um Ethiklehrer zu werden. Beim Religionsunterricht würden die Religionsgemeinschaften bestimmen, wer sie vertritt. Nur wer von der katholischen Kirche die Lehrbeauftragung "missio canonica" bekomme, dürfe das Fach auch an der Schule unterrichten, sagt der BfG-Landesvorsitzende Erwin Schmid: "Beim Ethiklehrer gibt’s praktisch so was nicht. Also, wer hat die Kompetenz, die Macht sozusagen, einen Ethiklehrer zum Ethiklehrer zu machen?"

Immer mehr Schüler in Bayern besuchen Ethikunterricht

Ein Ethikstudium und damit die Lehrbefähigung für das Fach hatten im vergangenen Schuljahr laut Kultusministerium bayernweit 675 Lehrer an Gymnasien und Realschulen. Damit hat sich ihre Zahl in den vergangenen zehn Jahren zwar versiebenfacht. Stellt man sie aber der ebenfalls gestiegenen Zahl der Ethik-Schüler gegenüber, so zeigt sich: Rund Jeder vierte Schüler in Bayern besucht heute den Ethikunterricht, aber nur gut jeder zehnte Lehrer hat das Fach studiert.

Bayern braucht mehr ausgebildete Ethiklehrer, räumt Kultusminister Michael Piazolo gegenüber dem BR ein. Seit diesem Wintersemester könne man deshalb Ethik als sogenanntes "grundständiges Fach", also als vollwertiges Fach studieren.