Stickstoffdioxid: Neue Messstationen in München

Bislang wurde die Konzentration von Stickstoffdioxid in München nicht flächendeckend gemessen. Es gibt zwar bereits fünf Messstationen des Landesamts für Umwelt, zum Beispiel am viel befahrenen Mittleren Ring. Um aber die Schadstoffe der ganzen Stadt zu messen, mussten bislang die Daten der fünf Stationen hochgerechnet werden. Seit Anfang des Jahres stehen 20 weitere Stickstoff-Messgeräte über die einzelnen Viertel verteilt, noch einmal zwanzig lässt die Stadt im Januar aufstellen.

Stickstoffbelastung nimmt zum Teil ab

Der Vergleich zwischen den alten, hochgerechneten Daten von 2017 und denen der neuen Stationen aus diesem Jahr zeigen, dass die Stickstoffbelastung in vielen Stadtteilen abgenommen hat. Das liegt aber wohl nicht daran, dass die Hochrechnungen falsch waren. Das Referat für Gesundheit und Umwelt nennt andere Gründe: Zum einen kauften Menschen immer wieder neue Autos, die keine Diesel sind oder bessere Abgaswerte haben. Außerdem würde die neue Software in Dieselautos nach dem Abgasskandal die Schadstoffbelastung verringern. Und der Ausbau des Nahverkehrs und mehr Elektroautos auf den Straßen verringerten zusätzlich die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Stadt.