Stickoxid-Grenzwert in drei Städten weiter überschritten

In München registrierten beide verkehrsnahen Messstationen an der Landshuter Allee und am Stachus mehr Stickoxid als erlaubt. An der Landshuter Allee ist das besonders deutlich: Hier wurde der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft mit 66 Mikrogramm noch immer massiv überschritten. Am Stachus wurden 48 Mikrogramm gemessen. Allerdings ist an beiden Messtationen die Konzentration im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. 2017 betrugen die Werte noch 78 bzw. 53 Mikrogramm.

Auch Nürnberg und Augsburg reißen die Latte

In Nürnberg ist die gemessene Stickoxidbelastung an den beiden verkehrsnahen Messtationen sogar wieder leicht gestiegen. An der Von-der-Tann-Straße ist der Grenzwert mit 46 Mikrogramm daher weiter überschritten. In Augsburg ist der Stickoxid-Wert im Jahresvergleich an der Messstation Karlstraße von 44 auf 43 Mikrogramm minimal gesunken, liegt aber weiter höher als erlaubt.

Regensburg hält Grenzwert mittlerweile ein

Regensburg, wo der Stickoxid-Grenzwert auch im vergangenen Jahr mit 41 Mikrogramm nur minimal überschritten wurde, hält ihn inzwischen ein. Im Jahresmittel 2018 wurden an der Messstation Rathaus 37 Mikrogramm gemessen.

Rest von Bayern bleibt sauber

In allen anderen bayerischen Städten wurde der Stickoxid-Grenzwert bereits zuvor eingehalten. Die Feinstaub-Grenzwerte werden bereits seit Jahren in Bayern nirgends mehr überschritten. Die Stickoxid-Grenzwerte, die zuletzt zur Verhängung von Fahrverboten in einer Reihe deutscher Städte geführt hatten, gelten bereits seit 2010. Das Reizgas Stickstoffdioxid schädigt vor allem Kranke und Kinder.