Stichwahl mit Stich: Bad Staffelstein droht Neuwahl

Die Bürgermeisterwahl in Bad Staffelstein hält sich wacker in den Schlagzeilen und könnte möglicherweise bald um ein weiteres Kapitel reicher sein. Zuerst musste die Wahl Ende September aufgrund des knappen Ergebnisses neu ausgezählt werden. Wenig später war klar: Weil dem vermeintlichen Wahlsieger Hans-Josef Stich (CSU) eine Stimme für die absolute Mehrheit fehlte, braucht es in Bad Staffelstein eine Stichwahl, um den neuen Bürgermeister zu wählen.

Bürgermeister-Kandidat Stich würde Amt nicht annehmen

Wenn die Bürger nun am Sonntag zur Wahlurne schreiten und sich danach herausstellt, dass Stich die Wahl diesmal wirklich gewinnt, wären Neuwahlen nötig. Denn Stich hatte nach der Wahl Ende September angekündigt, im Falle eines Wahlsieges das Amt des Bürgermeisters nicht ausführen zu können.

Als Grund gab Stich gesundheitliche Probleme seiner Frau an, die erst nach der Wahl aufgetreten seien. Weil Stich sich jedoch ursprünglich als Kandidat aufstellen ließ, sieht das Wahlrecht vor, dass ihn die Bürger auch bei der Stichwahl wählen können – obwohl er das Amt nicht annehmen würde.

Als Gegenkandidaten zu Stich können die etwa 9.000 Wahlberechtigten ihre Stimme dem 39-jährigen Mario Schönwald (Freie Wähler) geben.