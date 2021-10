Stichwahl in Bad Staffelstein: Mario Schönwald ist Bürgermeister

Mario Schönwald ist neuer Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels. Der Kandidat der Freien Wähler setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 62,9 Prozent der Stimmen gegen Hans-Josef Stich von der CSU durch, der auf 37,1 Prozent der Stimmen kam.

Stich hätte Amt aus privaten Gründen nicht angenommen

Die Wahlbeteiligung lag bei 57,8 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Wochen hatte Stich eine Stimme zur absoluten Mehrheit gefehlt, deshalb kam es zur Stichwahl zwischen ihm und Schönwald, der die zweitmeisten Stimmen erhalten hatte. Kurz nach der Wahl hatte Stich bekannt gegeben, auch im Falle eines Sieges in der Stichwahl das Amt des Bürgermeisters nicht anzunehmen. Als Begründung nannte er eine schwere, unvorhersehbare Erkrankung seiner Frau.

Ergebnis der Stichwahl verhindert Neuwahlen in Bad Staffelstein

Ein Ausstieg Stichs vor der Stichwahl am Sonntag war rechtlich nicht möglich. Hätte der CSU-Kandidat und bisherige Zweite Bürgermeister Stich die Stichwahl am Sonntag gewonnen und das Amt nicht angenommen, wäre es in Bad Staffelstein zu Neuwahlen gekommen.

Bei der Wahl am 26. September hatte CSU-Kandidat Hans-Josef Stich 50,0 Prozent der Stimmen bekommen, Mario Schönwald kam auf 37,1 Prozent und Sandra Nossek von den Staffelsteiner Bürgern für Umwelt und Naturschutz auf 12,9 Prozent der Stimmen.