Wegen einer Stimme: Stichwahl in Bad Staffelstein nötig

In Bad Staffelstein gibt es nach dem Wahlkrimi vom Sonntag jetzt doch eine Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl. Das hat der Wahlvorstand am Montagabend festgelegt. Bei einer erneuten Stimmauszählung hatte sich ergeben, dass Hans-Josef Stich von der CSU eine Stimme zur absoluten Mehrheit und damit zum Wahlsieg fehlt.

Alles zur Wahl im Wahl-Ticker für Oberfranken

Absolute Mehrheit um eine Stimme verfehlt - Stichwahl nötig

Am Sonntag lag Stich nach dem vorläufigen Endergebnis drei Stimmen über der absoluten Mehrheit von 50 Prozent. In der Stadtverwaltung wurden am Montag alle Stimmen erneut gezählt, so Andreas Grosch, Pressesprecher des Landkreises Lichtenfels. Hierbei wurde klar festgestellt, dass eine Stichwahl nötig sei. Nach Angaben des Sprechers kam es beim erneuten Auszählen zu minimalen Abweichungen, die jetzt aber eine Korrektur des vorläufigen Ergebnisses nötig machten.

Stichwahl in Bad Staffelstein am 10.Oktober

Die Bad Staffelsteiner Bevölkerung hat nun die Wahl zwischen Hans-Josef Stich (CSU) und Mario Schönwald (Freie Wähler). Schönwald bekam 37,1 Prozent der Stimmen, Hans-Josef Stich verpasste mit 50 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. Die Stichwahl wird am 10. Oktober stattfinden.