Stichtag: Was gilt kommende Woche in Schulen und Kitas?

7-Tage-Inzidenz: 40 Städte und Landkreise liegen in Bayern über 100

Die strengsten Regelungen gelten ab einer 7-Tage-Inzidenz über 100. Das betrifft aktuell 40 bayerische Landkreise und kreisfreie Städte. Freising (Landkreis) hat einen Inzidenzwert von exakt 100. Wie ein Sprecher des Landratsamtes auf BR-Anfrage mitteilte, treten damit noch keine Verschärfungen in Kraft: "Wir sind mit 100,0 noch nicht über 100."

Landkreise mit Inzidenz über 100

Hier gilt laut Stufenplan der Staatsregierung: Lediglich für die Abschlussklassen kann Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls gibt es Wechselunterricht.

Landkreise mit Inzidenz 50 -100

Hier gilt laut Stufenplan der Staatsregierung: Präsenzunterricht soll an allen Schulen für alle Klassen möglich sein, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt.

Landkreise mit Inzidenz unter 50

Hier gilt laut Stufenplan der Staatsregierung: An Grundschulen findet Präsenzunterricht im Regelbetrieb statt. Die Einhaltung des Mindestabstands im Klassenzimmer ist nicht erforderlich. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen soll es Präsenzunterricht geben, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Alternativ findet Wechselunterricht statt.

Kitas in Landkreisen über 100 in Notbetreuung

An den Kitas wird ebenfalls in Stufen verfahren: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Kinderbetreuungseinrichtungen in den normalen Regelbetrieb wechseln. Zwischen 50 und 100 bleibt es beim eingeschränkten Regelbetrieb, also in festen Gruppen. Und in Regionen über dem 100er-Wert muss auf Notbetreuung umgestellt werden.