Stichtag erster Mai: Amtswechsel in Niederbayern

Blau folgt auf Rot

Nach dem SPD-Politiker Trapp wird jetzt wieder ein Mann von der CSU Landrat in Dingolfing-Landau: Werner Bumeder zieht in das Landratsamt ein und tritt in große Fußstapfen. Der 52-Jährige aus Mamming ist seit 1988 CSU-Mitglied. Seit 1991 ist Bumeder beruflich in der CSU-Landesleitung in München tätig. Zuletz war er Büroleiter von Ministerpräsident Markus Söder. Werner Bumeder setzte sich bei der Kommunalwahl gegen vier Gegenkandidaten im ersten Wahlgang mit 69,1 Prozent der Stimmen deutlich durch.

Viele Bürgermeisterposten werden neu besetzt

Während es bei den Landräten am 1. Mai nur zu zwei Neubesetzungen kommt, ist die Liste der neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister länger. Die folgende Aufzählung hat deswegen keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Abschied von der singenden Bürgermeisterin in Kollnburg

Es ist das Ende einer zwölfjährigen Amtszeit in Kollnburg: "Die singende Bürgermeisterin" Josefa Schmid von der FDP muss ihren Schreibtisch im Rathaus räumen. Herbert Preuß von den Freien Wählern löst sie als Bürgermeister ab. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 85 Prozent holte Herbert Preuß 55 Prozent der Stimmen und wird somit neuer Bürgermeister der kleinen Gemeinde im Bayerischen Wald.

Machtwechsel in Kelheim

In Kelheim gibt es einen Machtwechsel. Christian Schweiger (CSU) hat in Kelheim in der Stichwahl gegen den amtierenden Bürgermeister Horst Hartmann (SPD) gewonnen. Schweiger konnte 56 Prozent der Stimmen holen.

Andreas Kroner folgt in Regen auf Ilse Oswald

In Regen im Bayerischen Wald wird Andreas Kroner neuer Bürgermeister. Er folgt auf Ilse Oswald. Bereits 2012 kandidierte Kroner als Bürgermeister für die Kreisstadt, scheiterte aber mit 24 Prozent. Regens neuer Bürgermeister ist 32 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann und arbeitet seit einigen Jahren als selbständiger Musiker, Instrumentallehrer und Dirigent. Seit 2009 sitzt er als Nachrücker im Regener Stadtrat. 2014 wurde Kroner in den Stadtrat sowie in den Kreistag gewählt und war seitdem auch dritter Bürgermeister der Stadt Regen.

Armin Grassinger wird Bürgermeister in Dingolfing

In Dingolfing im Landkreis Dingolfing-Landau entschied Armin Grassinger (UWG) die Stichwahl für sich. Er holte 71 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen seine Kontrahentin Christine Trapp (SPD) durch.

Sibylle Entwistle bezieht Bürgermeisterbüro in Vilsbiburg

In Vilsbiburg im Landkreis Landshut hat Sibylle Entwistle (SPD) die Stichwahl für sich entschieden. Sie holte 54 Prozent der Stimmen und gewann damit gegen Sebastian Haider (Freie Wähler).

Andrea Probst wird Bürgermeisterin in Bogen

Andrea Probst (CSU) hat sich in Bogen im Landkreis Straubing-Bogen mit 53 Prozent gegen ihren Konkurrenten Ralf Kietzke (FDP/FWG) durchgesetzt.